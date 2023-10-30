Махачкала, 30 октября, 2023, 03:59 — ИА Регнум. В Дагестане ситуация с беспорядками в махачкалинском аэропорту находится под контролем главы республики Сергея Меликова и органов власти всех уровней, сообщила 30 октября пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.

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Отмечается, что муниципальные образования республики координируют работу с правоохранительными службами, усилены меры безопасности в городах и районах.

«Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал молодёжь к конструктивному выражению своих позиций в отношении ситуации в мировом сообществе, при этом действия не должны нарушать порядок в республике и не должны затрагивать жизнь мирного населения», — сформулировано в одном из тезисов оперштаба.

Также говорится, что беспорядкам в аэропорту Махачкалы будет дана правовая оценка. Работа воздушной гавани будет возобновлена в ближайшее время после проведения проверочных и восстановительных мероприятий.

Пострадавшим в результате беспорядков оказывается необходимая медпомощь.

Как сообщало ИА Регнум, беспорядки возле аэропорта Махачкалы начались с акции в поддержку Палестины. Вечером 29 октября толпа людей прорвалась на взлётно-посадочную полосу. Воздушную гавань временно закрыли, а прилетающие самолёты перенаправили на запасные аэродромы.

В результате инцидента пострадали более 20 человек. В республиканские стационары доставлены десять пострадавших, среди которых как полицейские, так и гражданские. Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии, заявили в региональном минздраве. Ещё более десяти пострадавших с лёгкими травмами обратились к медикам амбулаторно.