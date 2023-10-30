Махачкала, 30 октября, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Лётный состав оповестили о корректировке работы международного аэропорта Махачкала в связи со стабилизацией ситуации. Предварительно, воздушную гавань откроют 31 октября, сообщила пресс-служба Росавиации.

RainerPrang В аэропорту

«Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приёма воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02:59 мск 31 октября 2023 года», — уточнили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что аэропорт откроется только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Росавиации объявляли о закрытии аэропорта Махачкалы на приём воздушных судов с 29 октября и до 02:59 мск 6 ноября.

В правительстве Дагестана по итогам заседания оперативного штаба 30 октября было принято решение, что аэропорт Махачкалы откроется в ближайшее время после проведения проверочных и восстановительных мероприятий.

В ночь на 30 октября в махачкалинском аэропорту объявили пожарную тревогу, находящихся на месте граждан просили срочно покинуть помещение.

В воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, толпа людей искала прилетевших граждан Израиля. Позже на территории аэропорта начались беспорядки. К месту происшествия выдвинулись сотрудники правоохранительных органов.

В результате стихийных беспорядков в аэропорту пострадали как гражданские лица, так и полицейские. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии, сообщили в минздраве Дагестана.