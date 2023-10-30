Махачкала, 30 октября, 2023, 08:44 — ИА Регнум. В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять сотрудников полиции, двоих из которых отправили в больницу. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Отмечается, что правоохранители установили свыше 150 активных участников беспорядков, 60 из которых задержали и доставили в территориальные отделы полиции.

«В результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции, которые получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября толпа жителей Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу аэропорта после прибытия в воздушную гавань рейса из Тель-Авива. Как предполагается, они искали прибывших граждан Израиля, а затем в аэропорту начались беспорядки, после чего туда выехали правоохранители.

По факту инцидента в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело. В результате стихийных беспорядков в аэропорту пострадали как гражданские лица, так и полицейские. По данным минздрава Дагестана, два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии.

В правительстве республики заявили, что аэропорт возобновит работу в ближайшее время. Власти уточнили, что ситуация в воздушной гавани лично контролируется главой Дагестана Сергеем Меликовым.