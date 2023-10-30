Махачкала, 30 октября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Произошедшими 29 октября в аэропорту Махачкалы беспорядками оперировали с Украины. Об этом 30 октября заявил журналистам глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Head of Dagestan Press Service/Global Look Press Глава Республики Дагестан Сергей Меликов

«Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины», — сказал он.

Глава региона отметил, что беспорядки также, вероятно, поддержали в числе прочих те, кому невыгодны происходящие в республике социально-экономические преобразования, так как в результате них эти лица лишились «незаконного заработка, на которых они создавали условия именно для себя на протяжении многих лет».

Меликов также назвал произошедшее в аэропорту Махачкалы цинизмом и предательством, так как случившиеся беспорядки — «это нож в спину нашим военнослужащим», защищающим Россию в зоне спецоперации.

«Получается, они борются с нашим врагом, а те, кто вчера вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Меликов заявил, что враги России пытаются дестабилизировать обстановку в Дагестане. Он уточнил, что обладает информацией о том, что один из призывавших к «общекавказскому митингу» Telegram-каналов администрирует и управляет с территории Украины.

В пресс-службе главка МВД по Республике Дагестан 30 октября рассказали, что во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских. Двоих из них отправили в больницу.

Толпа жителей Махачкалы 29 октября прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Как предполагается, они искали прибывших граждан Израиля. Затем в аэропорту начались беспорядки, после чего туда выехали сотрудники правоохранительных органов.

После беспорядков в воздушной гавани Махачкалы возбудили уголовное дело. В результате беспорядков пострадали и гражданские лица, и полицейские. По данным минздрава Дагестана, два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии.