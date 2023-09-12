Новосибирск, 12 сентября, 2023, 08:58 — ИА Регнум. До пяти человек возросло число обратившихся к медикам пассажиров самолёта, который совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Об этом сообщила 12 сентября пресс-служба минздрава региона.

МЧС России/ТАСС

Людей разместили в Доме культуры в районном центре — селе Убинское. Там дежурят 25 медиков: пять бригад скорой помощи, терапевты и педиатры Убинской больницы.

«После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген», — говорится в сообщении.

Кроме того, у одного из взрослых повысилось артериальное давление, у другого пассажира случился приступ бронхиальной астмы. Помощь им оказали на месте. Среди детей, среди которых два младенца в возрасте до года, пострадавших нет.

С людьми работают психологи, добавили в минздраве. Ранее сообщалось, что на месте посадки самолёта медики оказали помощь одному пассажиру с повышенным артериальным давлением.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 12 сентября самолёт «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области после того, как на борту отказала гидравлическая система. В самолёте находились 167 человек, в том числе 23 ребёнка. Росавиация сформировала комиссию для расследования причин и обстоятельств ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.