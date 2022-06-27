Москва, 27 июня, 2022, 23:20 — ИА Регнум. На территории Москвы начались съёмки картины «На солнце вдоль рядов кукурузы» режиссёра Сарика Андреасяна. Об этом сообщил портал «Культуромания» 27 июня.

Съёмки

Предстоящая картина расскажет о лётчике Дамире Юсупове, сумевшем посадить неисправный самолет на кукурузном поле в 2019 году. Главную роль в картине сыграет Егор Бероев.

Напомним, пилот Дамир Юсупов 15 августа 2019 года сумел экстренно посадить неисправный пассажирский лайнер Airbus A321 под Москвой. Благодаря своей работе Юсупов спас жизни 233 человек на борту.