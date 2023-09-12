Новосибирск, 12 сентября, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Беременная женщина была среди пассажиров самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку под Новосибирском. Ей потребовалась помощь врачей, пишут 12 сентября «Известия».

Гульнара Иванова/ТАСС

Серьёзных травм женщина, находящаяся на 33-й неделе беременности, не получила. Медицинскую помощь ей оказали в связи с сильным стрессом.

В прошлом 24-летняя пассажирка несколько лет работала стюардессой.

В больницу после аварийной посадки доставили 58-летнюю женщину, она получила разрыв связок колена. Ещё три пассажира пожаловались на самочувствие из-за стресса, сообщил источник РЕН ТВ.

Ранее в минздраве Новосибирской области сообщили, что помощь медиков потребовалась пяти пассажирам Airbus A320. У двоих подскочило давление, ещё у двоих заподозрили ушибы, у одного случился приступ астмы. В самолёте находились 23 ребёнка, включая двоих младенцев, никто из них не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 сентября пилоты «Уральских авиалиний» Сергей Белов и Эдуард Семёнов успешно посадили лайнер Airbus A320 со 161 пассажиром на борту в поле в Новосибирской области. Перед этим у самолёта, выполнявшего рейс из Сочи в Омск, отказала гидравлика. Подлетавший к Омску лайнер направили в Новосибирск для аварийной посадки в аэропорту Толмачёво, но из-за угрозы нехватки топлива его пришлось сажать в поле с рожью.