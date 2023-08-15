Контролируемая государством финская телерадиокомпания YLE оповестила о деталях соглашения, которое Хельсинки намеревается подписать с Вашингтоном. Переговоры, которые новый член НАТО начиная с мая ведёт со старшим партнером по альянсу, предполагают: Финляндия допускает присутствие иностранных войск в течение длительного времени, в том числе с целью учений.

Иван Шилов ИА Регнум

«Основной целью соглашения является предоставление военнослужащим США доступа к объектам и территориям в Финляндии для обучения, хранения оружия и обслуживания оборудования. Это включает в себя потенциальное использование аэропортов, гаваней и специально отведенных тренировочных зон», — сообщает портал YLE в публикации от 13 августа.

По сведениям близкого к финским властям СМИ, вполне вероятно, что американским военным будет предоставлен доступ как минимум к одному аэропорту и гавани, а также к полигону для тренировок. Кроме того, «существующие казармы Сил обороны Финляндии (FDF) или расположенные в непосредственной близости объекты могут быть выделены для использования США».

Таковы требования DCA (Defence Cooperation Agreement — соглашения об оборонном сотрудничестве). Такие стандартные соглашения Соединенные Штаты заключают как с членами НАТО (например, в июле DCA ратифицировал парламент Чехии), так и с государствами вне альянса — к примеру, с 2014-го действует расширенное DCA с Филиппинами.

«Соглашение DCA позволяет войскам входить в страну, оставаться на земле, осуществлять предварительное хранение материалов и возможные инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону», — разъяснял изданию Helsingin Sanomat замначальника отдела политического управления финского МИД Микаэль Антелл.

Предполагается, что переговоры завершатся в начале 2024-го, после чего эдускунта (финский парламент) должен утвердить соглашение. Для этого нужно две трети голосов, тогда как для вступления в НАТО было достаточно простого большинства. Но, учитывая настроение в парламенте (эдускунту, напомним, возглавил политик, призывавший убивать российских солдат), за успех ратификации беспокоиться не стоит.

И это притом что ещё весной прошлого года власти Финляндии утверждали, что появление баз НАТО не территории страны исключено. В принципе не допускалось присутствие на финской земле иностранных войск дольше, чем на время проведения военных учений. Но очевидно, что ситуация меняется — и эти изменения в ручном режиме контролирует Вашингтон.

Как ранее отмечало ИА Регнум, после июльского саммита НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден прибыл в Хельсинки, где встретился с финским коллегой Саули Ниинистё. С руководством «страны — новобранца альянса» обсуждалось в том числе американо-финское соглашение об условиях пребывания военных США на территории Суоми. А ранее, в марте 2022-го — ещё до официального вступления Финляндии в НАТО и даже до подачи заявки на приём в альянс, — Байден и Ниинистё договорились об углублении оборонного сотрудничества.

«Впервые в мирное время»

То, что американские солдаты получают возможность разместиться у российских рубежей (а протяженность наших сухопутных и морских границ с Финляндией, напомним, 1270 км), было понятно и ранее. Нынешняя публикация в финских СМИ подтверждает и уточняет эти предположения.

«Никогда еще в мирное время Финляндия не принимала иностранные войска в течение длительных периодов времени», — сказал порталу YLE старший научный сотрудник Финского института международных отношений Иро Сярккя. Действительно, в XX веке Финляндия только дважды надолго принимала у себя иностранные контингенты сугубо в военное время. В обоих случаях это были немцы — экспедиционный корпус во время гражданской войны 1918 года и вермахт в годы Второй мировой.

Теперь, когда, по выражению Сярккя, «все барьеры на пути практического сотрудничества между Финляндией и Соединенными Штатами устраняются», армия США получает возможность действовать по всей стране, на суше, на море и в воздухе.

Что может заинтересовать американцев

Союзников Финляндии по НАТО будут интересовать финские порты, участки на побережье, военные аэродромы и территории, расположенные ближе к Санкт-Петербургу, перечислил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Анатолий Матвийчук.

ВВС страны располагают четырьмя аэродромами: Тампере-Пирккала на юго-западе, Тиккакоски в центре, Рованиеми на севере — у Полярного круга и в 415 км от Мурманска, а также Куопио в Финской Карелии, в 366 км от Петрозаводска.

Вполне возможно, что «партнёров» заинтересует и полуостров Ханко на юго-западной оконечности Финляндии, на выходе из Финского залива в Балтику, указывает Матвийчук. На Ханко, напомним, в 1940–1941 годах располагалась база советского ВМФ — и понятно, что эта точка не потеряла своего стратегического значения.

«Там есть и взлетно-посадочные полосы, и удобные стоянки для кораблей, — указывает Матвийчук. — Разведывательные центры, скорее всего, надо ждать в районе Сайменского канала, ведущего в Выборгский залив. И я бы сказал, что все аэропорты, которые есть в Финляндии, станут аэропортами двойного базирования, там будут базироваться натовские самолеты».

Особое внимание западные специалисты обратят на Балтийское море и участки побережья вроде того же Ханко, соглашается военный эксперт Владимир Гундаров. Их интересует контроль за судоходством в ситуации, когда вхождение Финляндии в НАТО фактически дает альянсу ключи от Финского залива, сказал Гундаров ИА Регнум.

«Они будут строить там пункты разведки, пункты гидроакустической разведки, и таким образом контролировать все наши корабли, выходящие из Санкт-Петербурга», — подчеркнул собеседник.

Кроме того, следует ожидать повышения активности авиации НАТО вдоль российской границы, замечает Гундаров. Если во времена холодной войны беспокойство российским пограничникам шло со стороны Норвегии, то теперь, когда самолеты альянса смогут летать на участке в пять раз большем — 1500 километров вместо 300, — НАТО не упустит возможность «увидеть» «и наши склады 12-го главного управления ядерного, и наши аэродромы, и наш даже судостроительный комплекс в Северодвинске», — указывает эксперт.

Со своей стороны Россия увеличивает количество войск в приграничье и воссоздаёт Ленинградский военный округ для противодействия НАТО в регионе, напоминают собеседники. «Расширение военной инфраструктуры на территории этого региона безусловно вызовет нашу ответную реакцию», — ранее предупреждал Владимир Путин. Но в непростой обстановке в сфере международной безопасности Россия стремится избежать обострения ситуации. Политика Москвы остается сдержанной и дипломатической, Россия предупреждает Хельсинки о военных последствиях подобных соглашений, резюмирует Матвийчук.

Очередное звено «анаконды»

«Мы рассматриваем любое приближение американской военной инфраструктуры к рубежам РФ — и в рамках НАТО, и в рамках двусторонних соглашений с европейскими государствами — в качестве прямого подтверждения официально заявленной Вашингтоном цели нанесения так называемого «стратегического поражения» нашей стране», — комментировала контакты Вашингтона и Хельсинки официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Очевидно, что включённая в НАТО Финляндия стала очередным элементом в цепи военных плацдармов вокруг России. Эта цепь включает в себя не только государства альянса и дальневосточных союзников США наподобие Японии, но и страны, формально не вовлеченные в атлантистские структуры. Всё это вполне укладывается в «стратегию анаконды», разработанную американским военным стратегом, генералом Уинфилдом Скоттом ещё во времена Гражданской войны в США: «запирать» противника, захватывая опорные точки на побережью (и в целом по периметру вражеских границ).

Американские войска присутствуют в Эстонии, где пехотинцы размещены в городе Выру, а взвод HIMARS в военном городке Тапа. В Эстонии же на авиабазе Эмари для охраны воздушного пространства Прибалтики размещен ротационный контингент ВВС стран — членов блока. Помимо Эмари, авиабазами НАТО в регионе служат Лиелварде в Латвии и Шяуляй в Литве. В Эстонии, Латвии, Литве и Польше находятся четыре батальонные тактические группы объединенных вооруженных сил НАТО, а еще такое же количество боевых групп приняли Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия — всего до 10 тысяч человек личного состава.

Особенно много американских войск (порядка 10 тыс. военнослужащих) расположено в Польше, куда переведено постоянное выдвинутое командование пятого корпуса американской армии. При этом, как пишет издание Politico, Варшава продолжает настаивать на дальнейшем размещении американских войск на своей территории и заключает все новые и новые контракты на поставки американских вооружений.

Объекты НАТО сегодня располагаются и других странах — бывших членах Организации Варшавского договора. В Румынии располагается база американской противоракетной обороны (ПРО) Девеселу, одноименная база поддержки ВМС США и значительное количество американских военнослужащих. Американская авиация использует авиабазы ВВС Чехии, и Прага активно развивает сотрудничество с США в военной сфере. Военнослужащие США находятся и на территории Болгарии, которая предоставляет Западу, в частности, авиабазу «Граф-Игнатьево», порты Варну и Бургас, а также полигон в районе Ново Село и склады в Айтосе.

В Грузии действует информационный офис НАТО, центр подготовки военных альянса в Сачхере и центр боевой подготовки в Вазиани. Учебные центры НАТО располагаются и в Казахстане (учебный центр специальной программы НАТО «Партнёрство ради мира» в Алма-Ате) и в Монголии, которая уже давно сотрудничает с военными альянса в плане профессиональной подготовки.

То, что американские военные и натовские объекты появятся на долгосрочной основе в Финляндии, должно сделать непрерывной эту цепь западного военного присутствия — от Норвегии до Японии.