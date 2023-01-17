Москва, 17 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. В России в рамках шагов по обеспечению безопасности будут созданы два новых военных округа — Московский и Ленинградский, заявил 17 января министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании по вопросам увеличения численности Вооруженных сил РФ.

Владимир Югасов ИА REGNUM Военные округа в России по состоянию на начало 2023 года

По его словам, президентом России Владимиром Путиным принято решение по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.

Гарантированно обеспечить военную безопасность страны возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов вооруженных сил: создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения — Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов РФ, подчеркнул министр обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что в российских Вооружённых силах в ближайшие три года произойдут масштабные изменения.

Увеличение численности войск, изменение военно-административного деления РФ будут проводиться в 2023–2026 годах. От заместителей министра обороны, главнокомандующих видами ВС и командующих войсками потребуется принятие «соответствующих компетентных решений», добавили в ведомстве.

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