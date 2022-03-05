Вашингтон, 5 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Вашингтон и Хельсинки намерены запустить процесс, который будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран в области безопасности. Такие договорённости между странами были достигнуты в ходе встречи в Вашингтоне 4 марта президентов США и Финляндии Джозефа Байдена и Саули Ниинистё. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Securityconference.de Саули Ниинистё

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«Президенты обязались начать процесс, который укрепит американо-финское сотрудничество в области безопасности, которое будет осуществляться в тесной консультации с другими странами Северной Европы», — говорится в сообщении по итогам переговоров.

Также главы государств обсудили «укрепление двусторонних отношений и обеспечение надёжной обороны и сдерживания в Северной Европе», а также важность политики открытых дверей НАТО.

Лидеры также затронули вопрос о трансатлантической координации процесса введения санкций против России за проведение специальной военной операции на Украине и усилия по обеспечению безопасности и гуманитарной помощи Украине.

Кроме того, Ниинистё и Байден обсудили энергетическую безопасность и усилия по борьбе с изменением климата.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отношение населения к вступлению страны в НАТО изменилось и правительство готово начать обсуждение этого вопроса. По его словам, впервые большинство людей, судя по опросам, поддерживают такой шаг.

Ранее проводимые опросы показывали, что больше половины населения Финляндии не хотят вступления своей страны в Североатлантический альянс, а высказываются за сохранение нейтрального статуса.

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