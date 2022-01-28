София, 28 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Болгарии официально находятся 206 военнослужащих США, принимающих участие в совместных болгарско-американских учениях и обслуживающих американские военные базы на территории страны. Об этом, как передает софийская газета «Сега», 28 января сообщил глава министерства обороны Болгарии Стефан Янев журналистам.

The U.S. Army Военные США

По его словам, соответствующие силы Пентагона пребывают в Болгарии в рамках двустороннего соглашения между Софией и Вашингтоном о совместных учениях и военной взаимопомощи.

«Согласно этому документу в Болгарии могут быть размещены до 2500 солдат и офицеров армии США, но с 2006-го года американского контингента подобной численностью у нас не было и не будет», — резюмировал он.

Таким образом, минобороны Болгарии отреагировало на претензии оппозиционной парламентской партии «Возрождение», обвинившей Софию в «военном заигрывании с Вашингтоном». Ранее представители этой партии заявляли, что США пытаются укрепить свое присутствие в Болгарии за счет размещения в стране дополнительных сил Пентагона.