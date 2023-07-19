После саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе Джо Байден остался в Старом Свете и продолжил устраивать дела НАТО. Президент США прибыл в Финляндию, страну-новобранца альянса.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Саули Ниинисте

Одной из тем, которую Байден обсудил со своим финским коллегой Саули Ниинистё, стала интеграция Суоми в структуры блока. В частности, в настоящее время ведётся подготовка двухстороннего соглашения, которое будет регламентировать условия пребывания на финской территории американских солдат.

«В большей безопасности, чем раньше»

В минувший четверг в Хельсинки прошел третий саммит стран Северной Европы и США. Предыдущие саммиты этого формата состоялись в Стокгольме в 2013-м и в Вашингтоне в 2016 году. Однако журналистов, собравшихся на данное мероприятие, в первую очередь интересовали вопросы, связанные с государством, к числу стран Северной Европы никак не относящимся.

У президента Финляндии Саули Ниинистё очень активно спрашивали о перспективах членства Украины в НАТО. «Мое личное мнение, мое толкование ситуации таково, что в дальнейшем мы будем поддерживать Украину и помогать ей, чтобы в будущем страна соответствовала критериям вступления НАТО. И этих критериев, мы, конечно, хотим придерживаться», — ответил президент Финляндии.

При этом глава государства выразил уверенность, что немедленное принятие воюющей страны в НАТО автоматически приведет к третьей мировой, и на Украине, по словам финского лидера, это понимают.

Также американский журналист спросил Саули Ниинистё о том, происходит ли что-либо беспокоящее президента на финско-российской границе. Ниинистё ответил, что «сейчас ситуация достаточно спокойная», и выразил надежду, что так будет и впредь — особенно благодаря членству Финляндии в Североатлантическом альянсе.

«Сейчас финны чувствуют себя в большей безопасности, чем раньше. Восемьдесят процентов нашего населения поддерживает членство в НАТО», — сообщил Ниинистё.

Наиболее почетным гостем саммита стран Северной Европы и США стал американский президент Джо Байден, прибывший туда с саммита НАТО в Вильнюсе. Он пообещал финнам, что США и НАТО всегда их поддержат и защитят.

«Я могу полностью гарантировать это. Общественность и обе партии в Сенате и палате представителей в подавляющем большинстве поддерживают НАТО», — сказал Байден, добавив всё-таки, что в одной из американских партий присутствует «ряд радикально настроенных элементов» (подразумеваются, надо полагать, те члены Республиканской партии, что скептически оценивают степень вмешательства США в европейские дела).

«Мы будем защищать каждый дюйм территории альянса и, следовательно, Финляндии», — патетически возгласил Байден. Саули Ниинистё также заявил, что, основываясь на своих беседах с американскими политиками, он уверен в том, что «поддержка НАТО со стороны США сохранится и в будущем».

Уже после отлёта Байдена Ниинистё рассказал, что в ходе двусторонней встречи он успел обсудить с ним достаточно много тем. «Мы встречались уже много раз, поэтому можем легко быстро обсудить довольно обширную программу», — сказал Ниинистё в интервью национальному телевидению.

В частности, по его словам, президенты обговорили вопрос о DCA (Defence Cooperation Agreement) — соглашении о военном сотрудничестве между США и Финляндией, которое находится в стадии разработки. Ориентировочно оно будет рассчитано на десять лет с возможностью продления.

«Военные районы»

Переговоры между Финляндией и США по DCA начались в конце апреля. Соглашение, как предполагается, позволит американским вооруженным силам беспрепятственно использовать финскую землю и базы для учений и хранения материальных средств.

Представитель министерства иностранных дел Финляндии Микаэль Антелл, который участвует в переговорах о деталях соглашения, в комментарии изданию Helsingin Sanomat пояснил, что данный договор с США дополнит членство Суоми в Североатлантическом альянсе.

«DCA позволяет развертывание войск, их пребывание в стране, предварительное хранение военного оборудования и возможные инвестиции в инфраструктуру за счет средств Пентагона», — говорит Антелл.

В качестве примера действия DCA он привел возможное разворачивание на территории Финляндии ангаров для обслуживания истребителей пятого поколения F-35.

Вообще, Хельсинки намерен выделить для американцев особые «военные районы», где те смогут построить для своих нужд, например, аэродромы или гавани. Не исключено, что один из таких районов будет отведен для США в Лапландии. Что же касается их количества, то здесь можно ориентироваться на пример Норвегии, согласившейся с тем, что США будут иметь на норвежской земле три аэропорта и одну военно-морскую базу.

Также разработчики DCA утверждают детали уголовной юрисдикции для американских военных, которые прибудут в Финляндию, таможенные пошлины для них и практику налогообложения.

Соглашение даст американским военным морским и воздушным судам свободу передвижения как в территориальных водах Финляндии, так и в её воздушном пространстве. «Операции должны проходить гладко, но суверенитет Финляндии, конечно, также должен уважаться», — говорит Антелл.

При этом финский чиновник не скрывает, что у Суоми не будет особых рычагов воздействия на американские войска, размещаемые на её территории.

«В принципе, американские войска будут подчиняться своему собственному законодательству, соблюдая при этом финские правила. Большая часть этих правил исходит от НАТО», — сказал он.

По словам Антелла, США не нацелены принципиально на постоянное присутствие в Финляндии, а готовы отправлять туда свои части на ротационной основе. В то же время представитель финского МИДа подчеркнул, что DCA не касается возможного размещения в Финляндии ядерного оружия.

По данным Helsingin Sanomat, переговоры по соглашению продлятся до 2024 года, после чего проект документа передадут на рассмотрение финского парламента.

В данном соглашении нет ничего уникального.

К настоящему моменту США подписали DCA или аналогичные по статусу соглашения с семнадцатью членами ЕС и НАТО, а также еще шестью «трансатлантическими союзниками по обороне», которые не являются членами Евросоюза — в частности с Норвегией. Помимо Финляндии, Соединенные Штаты в настоящее время ведут переговоры о DCA с Данией и Швецией.

Однако на вопрос о том, прозвучало ли на его встрече с Байденом что-то новое по этому соглашению, Саули Ниинистё ответил, что пока никаких свежих деталей нет. «Не предполагалось, что оно (соглашение — прим. авт.) будет продвигаться сейчас», — довольно расплывчато высказался глава Финляндии. Ниинистё не захотел оценивать и темпы прогресса по этому соглашению.

Курс намечен и пересмотру не подлежит

Относительно планов НАТО по военной интеграции Финляндии Ниинистё занял выжидательную позицию — он ждет от альянса конкретных предложений.

«Прежде всего, мы должны помнить, что уже традиционно имеем очень хорошие планы по обороне Финляндии. В региональных планах НАТО, которые сейчас разрабатываются, положение Финляндии серьезно учитывается. Посмотрим теперь, сколько нового это привнесет», — сказал глава финского государства.

Отвечая на вопрос, как углубится сотрудничество с США благодаря вступлению в НАТО, президент Финляндии напомнил, что две страны и так были связаны долговременными отношениями в военной сфере. По его мнению, вступление в Альянс эти отношения «формализует».

«В конце концов, у нас с американцами уже давно и в возрастающей степени налажено достаточно тесное сотрудничество. Конечно, союз означает, что, в конечном счете, работает пятая статья (устава НАТО — прим. авт.), т.е. один за всех и все за одного», — подчеркнул президент.

Также, как подчеркнул Ниинистё, и «технологическое сотрудничество становится одним из важнейших вопросов безопасности, поскольку искусственный интеллект и квантовые технологии ведут нас к тому, что трудно даже точно предвидеть заранее».

Президент Финляндии уточнил, что американцев интересуют финские разработки в области 5g и 6g, которыми Суоми, конечно же, с радостью готова с ними поделиться.

Еще одной темой разговора Байдена и Ниинистё стал конфликт на Украине. «Мы оба уверены, что продолжим оказывать ей поддержку, ведь она защищает не только себя, но и все те ценности, что отстаивает западный мир», — подчеркнул финский президент.

Байден подхватил: «Наши союзники и партнеры во всем мире понимают, что борьба идет не только за будущее Украины — речь о суверенитете, безопасности и свободе как таковых. Задумайтесь на минутку о том, что произошло бы, не реши мы вмешаться; что могло произойти в остальных странах Европы, если бы мы ничего не предприняли». Впрочем, что именно такого произошло бы без американского вмешательства в украинский конфликт с прочими европейскими странами, президент США так и не уточнил.

Таким образом, курс Финляндии на максимальную интеграцию в военную систему, выстраиваемую США у границ России, неизменен и пересмотру не подлежит. Но вряд ли прямо сейчас на территории Суоми появится большое количество американских солдат — их накопление будет происходить медленно и постепенно.

Однако Финляндия в альянсе всерьез и надолго — и северо-западная граница Российской Федерации, ранее считавшаяся одной из самых спокойных, медленно, но верно превращается для Москвы в источник неусыпного внимания. Конечно, учитывая опыт многолетнего соседства России со странами Балтии, вступившими в НАТО задолго до Финляндии, не стоит ожидать начала какого-то вооруженного конфликта. Но «игра на нервах», несомненно, будет.