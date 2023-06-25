Одновременно с утверждением нового правительства у Финляндии появился и новый спикер парламента (Эдускунты). Это 52-летний депутат от партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, сменивший на посту спикера Петтери Орпо, ушедшего работать премьер-министром.

Иван Шилов ИА Регнум Юсси Халла-ахо

Юсси Халла-ахо — очень одиозный политик, путь которого отмечен скандалами. Недавно он отметился публичным призывом к убийству российских солдат. А в своё время его осудили за разжигание вражды по отношению к мусульманам.

Портрет «с душком»

Состоявшиеся минувшей весной в Финляндии парламентские выборы полностью поменяли рельеф власти в этой стране. Победителем на них стала правая Коалиционная партия (или просто «Коалиция»), на втором месте оказались правые же «Истинные финны». В общем, финский избиратель, устав от леволибералов, правивших в Суоми в течение нескольких последних лет, отдал предпочтение их идейным оппонентам.

Вскоре, после того как итоги выборов были оглашены, «Истинные финны» и «Коалиция» приступили к переговорам об условиях сотрудничества. Для того чтобы придать своему союзу больше устойчивости, победители пригласили в коалицию «Христианских демократов» и финскую Шведскую народную партию, представляющую интересы этого меньшинства.

С самого начала была достигнута договоренность о том, что во главе нового правительства встанет глава Коалиционной партии Петтери Орпо. Поскольку до того он был спикером парламента, ему понадобился сменщик. Таковым стал бывший глава «Истинных финнов» Юси Халла-ахо — личность весьма одиозная и даже скандальная.

Изначально этот уроженец города Тампере предпочёл академическую карьеру, причём, что интересно, во время учёбы в Хельсинкском университете выбрал славистику — выучил русский язык и защитил в 2006 году диссертацию по древнеславянским наречиям.

По своим же политическим воззрениям он оказался типичным правым радикалом. Он часто выступает с заявлениями, отдающими отчётливым ксенофобским душком, яростно требует ограничения миграции в Суоми, ведёт блог, в котором весьма критически отзывается о таких «демократических ценностях», как толерантность, политкорректность и мультикультурализм.

В молодости Халла-ахо организовал националистическую организацию Suomen Sisu. Потом примкнул к партии «Истинные финны», которую впоследствии и возглавил. В 2011-м стал членом горсовета Хельсинки и одновременно был выбран в парламент. В 2014–2019 гг. представлял Финляндию в Европарламенте.

Скандалы сопровождали Халла-ахо на протяжении всего его политического пути. Когда в июне 2017-го его на партийном съезде избрали главой «Истинных финнов», это вызвало у многих членов партии недовольство, ведь на тот момент политик уже дважды был осужден за «разжигание межнациональной розни и оскорбление чувств верующих».

Например, в 2012 году суд обязал Халла-ахо выплатить штраф и убрать из своего блога оскорбительные записи о мусульманах. Во время долгового кризиса в Греции в 2011 году Халла-ахо написал в соцсети, что «Греции нужна военная хунта, чтобы танками подавить бастующих работников». За это его даже временно исключили из парламентской фракции «Истинных финнов» и взяли обратно, только когда он отказался от своих слов.

Ну а избрание Юсси Халла-ахо главой партии повлекло в ней раскол. Тогда помимо министра иностранных дел Тимо Сойни, министра обороны Юсси Ниинисте и еще трёх членов правительства верхушку «Истинных финнов» вынуждены были покинуть и все остальные члены политсовета этой партии. Их сменили «верные халловцы» — члены парламента, критикующие «соглашательскую политику» Хельсинки в вопросах отношений с ЕС и «провалы» в миграционной политике.

Как писал финский политический обозреватель Леонид Лааксо, таким образом партия, по сути, вернулась к своим корням, ведь изначально ее основатель Тимо Сойни выступал против ЕС и притока иностранцев в Финляндию. Позже Сойни отступился от провозглашенных им же самим принципов и, заняв пост главы МИД, участвовал в принятии решений по организации приёма беженцев. Это привело к существенному падению популярности «Истинных финнов» в среде простых избирателей.

И вот Халла-ахо выступил ревнителем «чистоты веры», сумев вновь снискать для партии симпатии правого электората, но оттолкнув часть однопартийцев. По мнению Лааксо, краеугольным камнем того кризиса стала команда, которую в руководство «Истинных финнов» привел Халла-ахо.

«Если сам он интеллигентный доктор наук, то новые замы относятся к категории крутых противников ЕС, требующих выхода из зоны евро, с антимиграционными взглядами, близкими к расизму», — отмечал либеральный эксперт.

Jussi Nukari via www. imago-image/Global Look Press Юсси Халла-ахо на муниципальных выборах в Финляндии. Хельсинки. 2021

«Россия — бандитское государство»

В 2021-м Халла-ахо уступил руководство «Истинными финнами» Риикке Пурре (в новом правительстве она заняла пост министра финансов). Вернувшись к статусу парламентария, Халла-ахо ввязался в очередной скандал. Финские СМИ пишут о горячем интересе своих соотечественников к украинскому интернет-сервису, собирающему деньги для ВСУ. Задонатив им определенную сумму, можно заказать по своему желанию надпись на снаряде, который полетит в сторону российских солдат.

Как утверждают хозяева этого сервиса, чаще всего из жителей всех европейских государств к ним обращаются именно финны. Они же заказывают и самые злобные надписи на снарядах. Причем такого рода заказы делают не только никому не известные маргиналы, но и люди, известные в обществе: депутат парламента Микко Кярня, писательница Софи Оксанен, профессор Мартти Й. Кари, Юсси Халла-ахо…

Халла-ахо сам с гордостью сообщил в соцсети, что заказывал надписи на украинских снарядах. Этот его пост стал своеобразным ответом праворадикала на развернувшееся в газете Helsingin Sanomat обсуждение того, насколько далеко может зайти демонизация россиян.

«Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат — правильно и необходимо, также является правильным и необходимым всё, что способствует этому», — заявил Халла-ахо. Под этим постом разразилась бурная дискуссия. Далеко не все, кстати, поддержали кровожадные высказывания политика. Некоторые указали, что, мол, огромная доля вины за развязывание украинского конфликта лежит на США и НАТО. Сам же Халла-ахо, испугавшись чрезмерной шумихи, позже пост удалил.

Все его свежие высказывания о России и россиянах сделаны в русофобском духе. «Россия — совершенно непредсказуемая страна, которая открыто стала бандитским государством», — заявил, например, политик, комментируя новость о закрытии счетов финских диппредставительств в России. По мнению Халла-ахо, «Россия не соблюдает взятые на себя договоренности и обязательства, и это ставит Финляндию в невыгодное положение».

Тот факт, что финны прежде сами заблокировали российскому посольству возможность пользоваться его счетами, а РФ всего лишь зеркально ответила, для Халла-ахо несущественен. В общем, яркий пример принципа «а нас-то за что?»

Российско-финские отношения в последнее время дополнительно накалились из-за инцидентов в городе Мариехамне, находящемся на Аландских островах. Здание консульства РФ, обслуживающего территорию этого архипелага, уже дважды подвергалось нападениям.

В апреле финны начали сбор подписей под требованием о закрытии консульства — на данный момент под ним подписались свыше 38 тысяч человек. В целом же мнения политиков и местных жителей разделились. Одни считают, что трогать российское диппредставительство не надо, другие высказываются за закрытие.

Юсси Халла-ахо стал самым влиятельным голосом именно вторых. Он считает, что российское консульство в Мариехамне (в 1940 году СССР открыл его для того, чтобы наблюдать, как поддерживается международный статус Аландов в качестве демилитаризованной зоны) — пережиток прошлого. «Оснований для работы консульства нет или, по крайней мере, для его нынешних задач. Лучший момент для закрытия консульства, чем сейчас, вряд ли когда-нибудь еще настанет», — утверждает Халла-ахо. Нет никаких сомнений в том, что и на посту спикера парламента он продолжит продвигать антироссийские нарративы.

Arild Vågen Консульство Российской Федерации в Мариехамне

Нездоровые тенденции

Надо сказать, что в только что сформированной в Суоми системе власти Юсси Халла-ахо является не единственным одиозным персонажем, одержимым праворадикальными идеями.

На днях в центре внимания прессы оказался новоназначенный министр экономического развития Вильгельм Юннила. Журналисты выяснили, что, когда весной накануне выборов он участвовал в партийном мероприятии «Истинных финнов», он произнёс более чем рискованную реплику.

В ходе своего выступления Юннила высказался по поводу номера 88, доставшегося другому кандидату. Ранее в 2019 году под номером 88 баллотировался сам Юннила. «Поздравляю с замечательным номером, я уверен, он сулит победу. Конечно же, «восемь-восемь» связан с аббревиатурой HH, о которой, впрочем, умолчим», — заявил Юннила на мероприятии.

Для тех, кто не знает: 88 — это принятое у неонацистов закодированное приветствие «Heil Hitler!» («Хайль Гитлер!»); буква «H» стоит в латинском алфавите восьмой. Сейчас, когда Юнниле об этом напомнили, он, естественно, принялся извиняться. «На протяжении долгих лет я шутил в такой манере, которая сейчас кажется глупой и инфантильной. Я вел себя неправильно и приношу извинения за свои поступки», — написал политик в соцсети.

Действительно, Вильгельм Юннила намекал на свои симпатии к нацизму неоднократно. Издание Helsingin Sanomat, например, приводит слоган, под которым он вел свою агитационную кампанию: «Поддай газу!» (Kaasua). Некоторые увидели в этом прозрачный намек на газовые камеры гитлеровской Германии.

Ранее в 2019 году Юннила выступил с речью на мероприятии, посвященном жертвам террористического акта в городе Турку. Все бы хорошо, но мероприятие было организовано ультраправым объединением Kansallismielinen liittouma, и на него ни один респектабельный политик не пошел бы из-за страха полностью испортить себе репутацию.

Финские ультраправые, прокравшиеся в высшие этажи власти, испытывают естественную неприязнь к России. Это чувство — оно общее для всех «нациков» из стран, некогда входивших в орбиту советского или российского влияния. Свою «национальную идентичность» они строят, в том числе, и на теме необходимости борьбы с «вековечным угнетателем и оккупантом». Тот же Халла-ахо одно время работал в финском посольстве в Киеве и мог многое «подсмотреть» у украинских националистов.