Прага, 13 июля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве Чехии и США в сфере обороны ратифицировал 13 июля сенат республики, сообщило CTK.

Иван Шилов ИА REGNUM

За ратификацию соглашения проголосовали 66 из 72 присутствовавших сенаторов. Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна стала последней в Восточной Европе, кто заключил соглашение об оборонном сотрудничестве с США.

По словам Черноховой, пребывание конкретных военных или подразделений Пентагона на территории Чехии каждый раз должно получать одобрение чешских правительства и парламента в стандартном порядке.

Соглашение касается правового статуса американских военных, защиты окружающей среды, эксплуатации американцами автомобилей, статуса поставщиков американских вооружённых сил.

Также пребывающих в Чехии американских солдат освободят от налогов и таможенных пошлин. Договор содержит перечень военных объектов чешской армии и помещений, которые военные США могут использовать на заранее согласованных условиях.

Следующий этап утверждения соглашения — рассмотрение палатой представителей Чехии, запланированное на 19 июля.

Как сообщало ИА Регнум, на фоне СВО на Украине в апреле прошлого года Чернохова анонсировала планы обсудить с американским коллегой Ллойдом Остином вопрос использования Пентагоном чешских военных баз.

23 мая 2023 года Пентагон сообщил, что США договорились с Чехией о сотрудничестве в военной сфере: Остин и Чернохова на встрече подписали соглашение. Чернохова позже сказала, что договор не предусматривает создания на чешской территории американской военной базы.