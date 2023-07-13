Сенат Чехии утвердил соглашение с США о сотрудничестве в военной сфере
Прага, 13 июля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве Чехии и США в сфере обороны ратифицировал 13 июля сенат республики, сообщило CTK.
За ратификацию соглашения проголосовали 66 из 72 присутствовавших сенаторов. Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна стала последней в Восточной Европе, кто заключил соглашение об оборонном сотрудничестве с США.
По словам Черноховой, пребывание конкретных военных или подразделений Пентагона на территории Чехии каждый раз должно получать одобрение чешских правительства и парламента в стандартном порядке.
Соглашение касается правового статуса американских военных, защиты окружающей среды, эксплуатации американцами автомобилей, статуса поставщиков американских вооружённых сил.
Также пребывающих в Чехии американских солдат освободят от налогов и таможенных пошлин. Договор содержит перечень военных объектов чешской армии и помещений, которые военные США могут использовать на заранее согласованных условиях.
Следующий этап утверждения соглашения — рассмотрение палатой представителей Чехии, запланированное на 19 июля.
Как сообщало ИА Регнум, на фоне СВО на Украине в апреле прошлого года Чернохова анонсировала планы обсудить с американским коллегой Ллойдом Остином вопрос использования Пентагоном чешских военных баз.
23 мая 2023 года Пентагон сообщил, что США договорились с Чехией о сотрудничестве в военной сфере: Остин и Чернохова на встрече подписали соглашение. Чернохова позже сказала, что договор не предусматривает создания на чешской территории американской военной базы.