Экономический и гуманитарный форум Россия — Африка открылся 27 июля в Санкт-Петербурге. В пленарном заседании мероприятия приняли участие президент России Владимир Путин, председатель Африканского союза Азали Ассумани, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама и президент Нового банка развития (БРИКС) Дилма Руссефф.

Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

За несколько дней до начала форума на официальном сайте Кремля была опубликована статья главы Российского государства. В ней Владимир Путин, рассуждая об исторической роли России в судьбе Африки, напомнил: «Мы последовательно поддерживали африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнёта, оказывали содействие в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности. Многое было сделано для создания устойчивых основ национальных экономик.

К середине 1980-х годов при участии наших специалистов в Африке было построено более 330 крупных инфраструктурных и промышленных объектов: электростанций, ирригационных систем, индустриальных и аграрных предприятий, — которые успешно работают и по сей день… В нашей стране получили образование десятки тысяч африканских врачей, технических специалистов, инженеров, офицеров, учителей».

Также российский лидер отметил «традиционно тесное взаимодействие на мировой арене, твёрдую и последовательную защиту со стороны СССР, а затем России интересов стран Африки на международных площадках».

В течение первого дня мероприятия, 27 июля, Владимир Путин сделал целый ряд важных заявлений, касающихся взаимоотношений с африканскими странами.

Отдельного внимания заслуживает его общение с руководителями Африканского союза, в ходе которого Путин, в частности, заявил, что Россия поддерживает подключение организации к международным объединениям. По его словам, российская сторона одной из первых высказалась в пользу предоставления Африканскому союзу полномочного полноправного членства в «Группе двадцати» (G20). Президент выразил надежду, что Африканский союз будет подключён к «Большой двадцатке» на правах полноправного члена уже в сентябре 2023 года.

Россия и Запад — два подхода

«Саммит Россия — Африка имеет очень важное значение и для африканского мира, и для всей глобальной политики, — говорит ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Борис Долгов. — Участие представителей африканских стран в мероприятии ясно говорит о том, что влияние России на этом континенте усиливается».

В свою очередь, Африканский союз, о перспективе вхождения которого в G20 заявил президент России, — это почти вся Африка, отмечает эксперт. «Большой континент, включающий много разных стран, которые отличаются и развитием, и историческим наследием, и позициями в глобальной политике, — обращает внимание собеседник ИА Регнум. — Наиболее развитые страны представлены в Северной Африке. Хотя, надо признать, сейчас развиваются и страны Центральной Африки — Нигерия и ряд других. На юге континента, безусловно, ЮАР. Однако говорить об Африке как о едином организме или объединённом в Африканском союзе организме можно лишь в некоторой степени».

Однако Африканский союз — это действительно очень влиятельная организация, указывает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов. И её главная задача сейчас — интеграция основных процессов на континенте.

Многие африканские страны по-прежнему находятся в существенной финансово-экономической и военно-политической зависимости от Запада, которую невозможно игнорировать, отмечает Долгов. «Есть связи местных бизнес-элит и военных элит, — рассказывает он. — Часть военной элиты обучалась на Западе, эти связи существуют и развиваются, Запад пытается влиять на страны, чья финансовая и экономическая зависимость от него существенна».

Европейские и американские элиты стремятся удержать богатый ресурсами континент в орбите своего влияния, имевшего в прежние времена форму колониальной зависимости, а сейчас — облик неоколониализма. То есть неравноправных экономических и военно-политических отношений. Африканские страны, в свою очередь, в основном стремятся минимизировать свою зависимость от Запада.

Так что предложение Владимира Путина включить в «Большую двадцатку» Африканский союз вполне может восприниматься и как сигнал, касающийся неоколониальных претензий Запада, допускает Долгов. «Это явный сигнал для африканских стран, что Россия будет поддерживать их экономические устремления, усиливать своё участие в их экономике, — говорит он. — И сигнал к тому, что Африка должна консолидироваться именно на основе построения нового миропорядка — большей независимости от Запада».

Заметим: участие в саммите Россия — Африка подтвердили 49 стран, из которых около половины, как уточнил 18 июля заместитель директора департамента Африки МИД РФ Александр Поляков, выразили намерение быть представленными на самом высоком уровне.

«Действительно, есть стремление освободиться от этой зависимости, от неоколониализма, — указывает собеседник ИА Регнум. — В то же время в ходе текущего противостояния Запада с Россией многие из них занимают выжидательную позицию. Это касается в том числе стран Северной Африки, хотя они вполне дружественны по отношению к нам».

Перспектива смены выжидательной позиции отдельных стран Африки в отношении России на более активную, по мнению эксперта, будет обусловлена в первую очередь развитием событий в ходе спецоперации на Украине и противостояния России с коллективным Западом вообще.

Ещё один важный фактор — конкретные экономические шаги России в странах Африки. В этом плане требуется активность и от государства, и от российского бизнеса, считает Долгов. Необходимы в том числе долгосрочные материальные инвестиции.

Африка с Россией и Китаем

Алексей Маслов, рассуждая о важности позиции президента России относительно приёма Африки в G20, отмечает, что если Африканский союз откликнется на этот призыв, то для России это будет очень серьёзным продвижением вперёд.

«У нас есть естественные соперники в Африке, — говорит эксперт. — И это даже не США, а Китай. Но Китай обычно работает со странами по отдельности, а не в целом с Африканским союзом. Заявление Владимира Путина нацелено на более интегративную работу».

Эта идея жизнеспособна, полагает Маслов. И может в самом деле получить реальные очертания. «Я думаю, отзыв со стороны Африки точно последует, и вопрос уже будет в деталях», — отмечает собеседник ИА Регнум.

При этом большие интересы Китая в Африке не означают риска конфликта с ним России, уверен Долгов из ИВ РАН.

«Продвижение на континенте китайского влияния — экономического и военно-политического — это важный фактор, важная составляющая китайской политики, которая проявляется в новых соглашениях, в том числе в области обороны и безопасности, — рассуждает эксперт. — Это и китайские инвестиции во многие африканские страны. То есть Китай мощно продвигает свои интересы в Африке. Но российско-китайского соперничества там пока нет. Я думаю, его и не будет, поскольку оно сейчас не отвечает интересам ни России, ни Китая. Две страны сейчас — надёжные партнёры в противостоянии Западу».

Не только про «двадцатку»

Также Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума сообщил, что товарооборот между Россией и африканскими странами в 2022 году достиг 18 млрд долларов. Российский лидер упомянул большой экономический потенциал Чёрного континента. «Среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет, 4–4,5% в год, превышают общемировые. Население приближается к полутора миллиардам человек, а растёт быстрее, чем где-либо в мире», — сказал президент.

Рассказывая о сотрудничестве с африканскими странами в образовательной сфере, он отметил, что в российских вузах сейчас обучаются почти 35 тыс. студентов из Африки, это число ежегодно растёт, а квота на следующий учебный год превысит 4,7 тыс. человек. По словам Путина, необходимо, в свою очередь, изучить возможность создания в Африке школ с изучением русского языка.

Отдельное внимание российский лидер уделил бедственной продовольственной ситуации в беднейших странах континента. Он отметил, что Запад воспрепятствовал безвозмездной отправке российских удобрений африканским странам вопреки публичным заверениям о стремлении помочь им.

Президент уточнил, что из 262 тыс. тонн российской продукции, заблокированной в портах Европы, удалось отправить только две партии: 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. тонн в Кению. Путин рассказал, что на встрече с африканскими коллегами днём ранее, 26 июля, обсудил вопросы передачи технологий в сфере сельского хозяйства. Также он заверил, что Россия готова бесплатно направить в ближайшие четыре месяца в Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрею по 25–50 тыс. тонн зерна.

Кроме того, российский лидер напомнил, что пресловутая зерновая сделка была заключена при участии ООН для помощи беднейшим странам, включая африканские. Но из 32,8 млн тонн грузов, которые вывезли с Украины за год действия этой инициативы, 70% поступило в страны с высокими доходами населения, тогда как в беднейшие — менее 1 млн тонн грузов. Кроме того, Путин подчеркнул, что в рамках этого соглашения Россия позволяла Украине экспортировать зерно, но так и не дождалась выполнения своих условий по сделке.