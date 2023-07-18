Москва, 18 июля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. 49 стран подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка, из них около половины будут представлены на самом высоком уровне. Об этом 18 июля сообщил заместитель директора департамента Африки МИД РФ Александр Поляков на пресс-конференции.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«На данный момент мы получили подтверждение об участии от 49 африканских делегаций», — сказал Поляков.

Он добавил, что около половины стран Африки будут представлены на самом высоком уровне — глав государств и правительств.

По словам дипломата, в настоящее время идут последние приготовления к саммиту: финализируется программа, формируется график встреч президента России Владимира Путина, готовятся к подписанию двусторонние и многосторонние документы.

Саммит Россия — Африка пройдёт 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА Регнум, главы семи африканских стран выразили готовность встретиться с Путиным для обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине. Речь идёт о лидерах ЮАР, Египта, Конго, Уганды, Сенегала, Замбии и Коморских Островов.

Во время визита в Санкт-Петербург 17 июня представители этих семи стран предложили своё посредничество в урегулировании ситуации на Украине. Президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил Путину рассмотреть план, касающийся урегулирования, из десяти пунктов.