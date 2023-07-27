Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 июля на пленарной сессии второго саммита Россия — Африка заявил, что не понимает, почему Запад не позволял безвозмездно отправить удобрения африканским странам, несмотря на все разговоры о желании им помочь.

Кадр из видео Известия

«Ну хорошо, кто-то не хочет, чтобы Россия, как некоторые говорят, обогащалась и направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача. Нет, не выпускают. Несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам», — сказал он.

Он уточнил, что из 262 тыс. тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. в Кению.

«Остальное остаётся в недобросовестных руках европейцев», — указал российский президент.

Путин добавил, что Россия готова бесплатно направить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тыс. тонн зерна.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия в рамках зерновой сделки давала Украине возможность экспортировать зерно, но ни одно из условий Москвы по соглашению так и не выполнили.

Он напомнил, что это соглашение заключили при участии ООН для помощи беднейшим странам, в том числе в Африке. Но из 32,8 млн тонн грузов, которые вывезли с Украины за год, 70% поступило странам с высоким доходом, а в беднейшие страны — менее 1 млн тонн грузов.