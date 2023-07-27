Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Россия готова оказывать содействие Африке во внедрении самых передовых технологий в сельском хозяйстве. Об этом 27 июля в ходе пленарного заседания экономического и гуманитарного форума Россия ― Африка заявил президент Владимир Путин.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Глава государства добавил, что на встрече с африканскими коллегами днём ранее, 26 июля, он обсудил вопросы передачи технологий в сфере сельского хозяйства.

Путин также уверен, что Африка в будущем может стать экспортёром продовольствия.

«При применении соответствующий аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортёром различных видов продовольствия», ― подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что, в свою очередь, Россия готова делиться с африканскими странами экспертизами в области сельхозпроизводства, оказывать содействие во внедрении самых передовых технологий.

Глава государства указал, что Россия готова поставить ряду стран Африки зерно бесплатно. По словам президента, в первой половине 2023 года Россия экспортировала на континент 10 млн тонн зерновых, а в ближайшие четыре месяца может поставить особо нуждающимся странам ― Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее ― по 25–50 тыс. тонн зерна безвозмездно.

Как сообщало ИА Регнум, после приостановки действия зерновой сделки посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Олег Озеров заявил, что страны Африканского континента обратились к России с просьбой о безвозмездных поставках зерна.

Дипломат добавил, что все обращения отправили в правительство России, однако одномоментно это произойти не может, а будет реализовываться по возможности.