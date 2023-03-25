Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Необходимо изучить возможность создания в Африке школ с изучением русского языка. Об этом 27 июля в ходе выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия ― Африка заявил президент Владимир Путин.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Изучение русского языка и внедрение российских образовательных стандартов в Африке заложит основу для развития дальнейшего сотрудничества», — подчеркнул российский лидер.

Путин также заявил, что Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов. По словам российского лидера, сегодня в России обучается 35 тыс. студентов из Африки и Москва намерена расширять это сотрудничество. Квота на студентов из стран Африканского континента будет увеличиваться, подчеркнул глава государства.

«Российская сторона настроена на развитие сотрудничества с африканскими странами в сфере массовых коммуникаций, в том числе в областях обмена контентом, организации образовательных курсов для работников и студентов массмедиа, проведении экспериментальных мероприятий», ― указал президент.

Уже ведётся работа по открытию в Африке представительств ведущих СМИ в Африке, включая ТАСС, «Россия сегодня», «Российской газеты» и ВГТРК, указал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в марте заместитель науки и высшего образования России Константин Могилевский заявил, что количество бюджетных мест в вузах России для африканских студентов на предстоящий 2023–2024 учебный год увеличили в два раза — до 4,7 тысячи мест. Согласно информации Минобрнауки, сейчас в вузах России проходят обучение около 35 тысяч студентов из стран Африки, в том числе 6 тысяч — на бюджетной основе.

По словам Могилевского, с прошлого года количество студентов из стран Африки в России увеличилось на 4 тысячи человек, а за минувшие 13 лет — в три раза.

Президент Владимир Путин сообщил, что в практическую стадию вступил проект «Российско-африканского сетевого университета». Как отметил глава государства, Москва наращивает взаимодействие и по такой насущной для Африки тематике, как медицина и здравоохранение, обеспечение биологической и эпидемиологической безопасности. Россия готова передавать мобильные лаборатории с оборудованием и современные лекарственные препараты, обучать профильных специалистов.