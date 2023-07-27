Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Потенциал Африканского контента очевиден всем, рост ВВП африканских стран превышает среднемировые. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

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«Потенциал Африки всем очевиден. Так, среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет, 4–4,5% в год, превышают общемировые. Население приближается к полутора миллиардам человек, а растёт быстрее, чем где-либо в мире», — сказал он.

Глава государства отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем углублении связей с Африкой, и выразил уверенность в том, что российская сторона и африканские страны могут радикально увеличить товарооборот.

Путин также указал, что более половины поставок России в Африку составляют машины и оборудование, продукты химической промышленности и продовольствие.

Он добавил, что российская сторона понимает, какое значение имеют бесперебойные поставки продовольствия в страны Африки, которые важны для их социально-экономического развития и стабильности, и пообещал уделять этому вопросу особое внимание.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Россия готова бесплатно направить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна. Глава государства подчеркнул, что российская сторона делает максимум для предотвращения продовольственного кризиса. По его словам, также страна вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность.