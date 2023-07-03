США запрещают Киеву покупать китайские дроны, но украинцы не слушаются

Минобороны Украины больше не может закупать для ВСУ китайские дроны Mavic, приобретение которых «для ребят» ранее курировал лично глава военного ведомства Алексей Резников. Причина — нежелание Киева портить отношения с США. Об этом сообщил украинский замминистра обороны Виталий Дейнега в интервью киевскому изданию «Левый берег». «Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами», — дословно заявил чиновник.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон Mavic

Беспокойство Дейнеги понятно: по данным британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинская сторона ежемесячно теряет около 10 тыс. беспилотников разных типов. При этом можно предположить, что потеря сравнительно недорогих «Мавиков» (средняя цена квадрокоптера Mavic 3 Pro — около 2 тысяч долларов) — это своего рода расходный материал. При этом аппараты активно применяются как противником, так и бойцами ВС России.

Во-первых, аппарат хорош для разведывательных целей. «Китайский «Мавик» нравится тем, что он более устойчивый, он больше подходит для разведки местности, для вычисления противника», — рассказал ИА Регнум опытный пользователь квадрокоптеров — российский военнослужащий с позывным Янтарь, который сейчас находится в зоне боев в ДНР.

«У него хорошая камера, его никуда не «кидает», его можно поставить в какую-либо точку и наблюдать. Камеру можно повернуть вниз, влево, вправо, разрешение задать. Его можно спокойно поставить, допустим, на 26–28 крат, самые дорогие — это уже 200-кратные, — пояснил Янтарь. — Плюс «ночник» — прибор ночного видения на него поставить можно и тепловизор. То есть ему ночью задал координаты, он летит — ты видишь, что происходит».

Во-вторых, китайские коптеры используют и как ударные БПЛА — так, например, в марте сообщалось, что наши подразделения под Авдеевкой с помощью недавно полученных «Мавиков» отслеживают позиции противника и сбрасывают на них осколочные гранаты. А в апреле там же, в районе Авдеевки, имел место воздушный бой двух китайских дронов, причем с украинской стороны выступал опять-таки «Мавик».

Противник использует «тактические коптеры для разведки, корректировки артиллерии и сброса малых боеприпасов», ранее пояснял ИА Регнум боец 1-го армейского корпуса (ранее — Народная милиция ДНР) на условиях анонимности. При этом военный назвал вполне правдоподобным вывод британских аналитиков о значительных потерях ВСУ по части беспилотников. Активная работа российских установок РЭБ и артиллерии серьёзно сократила «парк» малой авиации противника.

«Сейчас они уже не рискуют в открытую летать на наши позиции, бросаться гранатами по отдельным целям. Потому что создаются подразделения борьбы с дронами в каждом соединении», — подчеркнул боец 1-го армейского корпуса.

Стратегические поставки с «Алиэкспресса»

Исходя из этого, вполне понятна заинтересованность командиров ВСУ в пополнении количества недорогих китайских дронов взамен выбитых на фронте. Некоторые частные заводы в Китае отрабатывают контракты, по которым конечный пункт доставки — это именно Украина, сказал ИА Регнум депутат Народного совета ДНР Юрий Леонов. Причём, замечает собеседник, совсем не обязательно, чтобы соответствующие украинские заказы размещались напрямую, неплохо налажена схема поставок из Китая через страны-посредники.

Заявленная Пекином позиция — не поставлять вооружения ни одной из сторон конфликта — здесь, по сути, роли не играет. «Да, Киев не сможет купить китайские боевые БПЛА. Но те же беспилотники Mavic, а также Migun 5, которые используются как дроны-камикадзе, — это не военная продукция, даже не продукция двойного назначения. Она свободно продаётся на гражданском рынке», — пояснил ИА Регнум руководитель движения «Дронница» Алексей Чадаев.

Причём закупкой китайских беспилотников для армии противника занимаются не столько официальные структуры, сколько волонтёры, отметил собеседник. Чадаев добавил:

«В плане поставок Киев зависит от «Алиэкспресса», как и мы».

Вряд ли в США не знают о закупках через страны-посредники и о перепрофилировании китайских гражданских БПЛА в дроны-камикадзе, заметил Леонов.

Американские «марсиане» вместо «китайцев»

Судя по заявлению Дейнеги о прозвучавшем из США сигнале «нельзя!», в Вашингтоне подключили административный ресурс в интересах национального бизнеса.

Когда стали появляться коптеры Mavic, у них практически не было конкурентов, рассказывает Леонов. В дальнейшем появились чуть более совершенные устройства, среди которых аппараты производства американской компании Autel Robotics. В последнее время наметился переход на дроны типа «летающее крыло», отметил Леонов. «Крыло» по заданным координатам пролетело, сняло, провело авиаразведку и вернулось», — рассказывает собеседник.

Также с некоторых пор по обе стороны фронта, по словам Леонова, стали активно применяться дроны-камикадзе с технологией FPV (First Person View, вид от первого лица) с передовой технологией DJI. Это совпадает с тем, что ранее о малой авиации противника рассказывал боец 1-го армейского корпуса ВС России: «Вместо тех же коптеров чаще появляются дроны, сделанные по схеме «летающее крыло». Активно применяются FPV-дроны».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Военнослужащие c FPV-дронами

Сравнительно дешевые FPV-камикадзе, которые противник пытается использовать для ударов по нашим танкам и БМП, заметим, собираются из китайских комплектующих — что также явно не радует серьёзный американский оружейный бизнес.

К примеру, в мае специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) сообщили ТАСС, что проводят анализ добытого в зоне спецоперации американского FPV-дрона, созданного с использованием технологий для марсианских миссий NASA. На «марсианине» были установлены двигатели, которые не поступают в свободную продажу (то есть на «Алиэкспрессе» его явно не купишь), а производятся для нужд Пентагона, отмечал портал «Военное обозрение».

Чем меньше — тем лучше

Если говорить о беспилотной авиации противника в целом, то «то там настоящий зоопарк в смысле производителей — всё не вспомнишь, все пытаются свою технику пропихнуть для демонстрации в боевых условиях», заметил Чадаев.

«Из самого заметного, конечно, турецкие Bayraktar TB2 — ударные беспилотники, — пояснил собеседник. — Это британские барражирующие боеприпасы Switchblade в вариантах Switchblade 300 и Switchblade 600, речь шла про значительное количество, так что это десятки, а скорее, даже сотни штук. Есть разведывательные немецкие беспилотники Vector в количестве около ста штук. Также речь шла про поставки американских разведывательно-ударных дронов MQ-1 Predator, всего четыре штуки».

Но чем крупнее БПЛА, тем он заметнее для ПВО и, следовательно, уязвимее, уточняет эксперт. И поэтому противник перестал делать ставку на турецкие Bayraktar. В конце мая американское издание Business Insider признало, что украинский флот беспилотников Bayraktar TB2 почти полностью уничтожен российскими военными.

Такое развитие событий вынудило Запад впредь ограничиваться передачей Украине малых аппаратов, указывает Чадаев.

И здесь, добавим, американцы и их партнёры столкнулись с китайской конкуренцией. Но проблема в том, что ни волонтёрские закупки (которые обеспечивают основную долю потребностей ВСУ в беспилотниках), ни поставки по официальным каналам не могут закрыть некоторые необходимые Украине позиции, указывает эксперт. Чадаев говорит, что в плане поставок беспилотников Украина больше зависит от закупок на открытом рынке, а обеспечить такие объёмы может только Китай.

VCG/Visual China Group/ТАСС Магазин китайского производителя коптеров DJI в Хуайане

«У русских есть преимущество в изобретениях»

Собеседники делают вывод: скорее всего, Украина в своих интересах продолжит обходить американские препоны и закупать гражданскую продукцию необходимых ВСУ китайских «птичек» и комплектующие к ним.

«ВСУ в целом укомплектованы беспилотниками в некоторых отношениях даже лучше нас, — констатирует Чадаев. — Это касается разведывательных беспилотников: как коптеров, так и выполненных по схеме «летающее крыло». У ВСУ их тысячи разных моделей, многие постоянно модернизируются».

Но как минимум по одной важной позиции Украина точно не может конкурировать с Россией, уточняет эксперт. «У Украины точно нет аналога российского «Ланцета» то есть барражирующего боеприпаса большой мощности, — рассказывает Чадаев. — И эту позицию они не могут закрыть ни через гражданский рынок, ни за счёт целенаправленных военных поставок».

Кроме того, Россия может обогнать Запад по части продвинутых FPV-дронов. Ранее сообщалось, что отечественная компания LobaevArms разрабатывает FPV-дрон, вооружённый высокоточной снайперской винтовкой. Основатель компании Владислав Лобаев, комментируя эту информацию, заявил, что тот, кому удастся решить вопрос применения высокоточных винтовок с БПЛА, «навсегда изменит характер боевых действий».

Поэтому понятны опасения замглавы минобороны Украины Дейнеги. В уже упомянутом интервью он отметил: «Сейчас, к сожалению, я наблюдаю, что у русских есть преимущество в различных изобретениях в этом плане. И это плохо».