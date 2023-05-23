Донецк, 23 мая, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Подразделения российской армии постоянно анализируют тактику применения беспилотников противником, сказал ИА Регнум боец 1-го армейского корпуса (ранее — Народная милиция ДНР) на условиях анонимности. Сообщения иностранных источников об успехах России в уничтожении украинских БПЛА надо воспринимать сдержанно, но, отметил он, потери ВСУ в беспилотниках действительно растут.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Работа противодроновой установки в зоне СВО

Так источник прокомментировал выводы британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI). Институт опубликовал отчёт, посвящённый тактике российских войск в спецоперации на Украине, включая тактику применения дронов и борьбы с ними. Исследователи отметили, что из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в среднем ежемесячно теряют около 10 тыс. беспилотников всех типов.

«Западные источники создают из ВСУ образ жертвы, поэтому здесь нужно быть осторожными. Но насчёт потерь противника можно сказать, что мы научились бороться с рядом угроз, — отметил собеседник. — Сейчас они уже не рискуют в открытую летать на наши позиции, бросаться гранатами по отдельным целям. Потому что создаются подразделения борьбы с дронами в каждом соединении. Очень помогают волонтёры, что позволяет оперативнее реагировать на новые угрозы, получать необходимые средства борьбы».

Так что факт — потери противника в беспилотных аппаратах растут, подчеркнул источник ИА Регнум.

«Я говорю в первую очередь про тактические коптеры для разведки, корректировки артиллерии и сброса малых боеприпасов», — уточнил собеседник.

По оценке авторов доклада британского Королевского объединённого института оборонных исследований, ВС России создали вдоль линии фронта сплошной заслон из установок РЭБ, которые удалены друг от друга и от линии боевого соприкосновения, что выводит их из зоны поражения украинской артиллерии. Установки глушат сигнал управления беспилотниками или сбивают их с курса, отмечается в исследовании RUSI.

Борьба с дронами ведётся как на стратегическом, так и на тактическом уровне, указал источник ИА Регнум.

«Что касается установок РЭБ и тактики их применения — это компетенция командования. Но можно сказать, что работу ведёт и каждое отдельное подразделение, — отметил собеседник. —Если год назад у нас для обнаружения дронов были собственные глаза и стрелковое вооружение, то сейчас уже далеко не так. Поэтому не стоит называть конкретные средства, которые применяются нашими войсками, чтобы противник не мог адаптироваться».

Противник тоже меняет тактику, добавил собеседник.

«Вместо тех же коптеров чаще появляются дроны, сделанные по схеме «летающее крыло». Активно применяются FPV-дроны. Первую «волну» БПЛА мы отбили, но не нужно закидывать их шапками и думать, что по одному нажатию кнопки все беспилотники упадут. То, что у них выросли потери, — следствие комплексной работы на всех уровнях», — резюмировал он.

Над Белгородом и прилегающим районом система ПВО сбила беспилотники, сообщил 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 2 мая российские пограничники отразили в Курской области атаку двух дронов, которые летели в сторону Глушковского района. При этом ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на краснолиманском направлении ВСУ усилили атаки беспилотниками.