Россия почти полностью уничтожила украинский флот БПЛА Bayraktar
BI: Москва лишила Киев преимущества, почти полностью уничтожив украинский флот БПЛА Bayraktar
Нью-Йорк, США, 28 мая, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Россия уничтожила почти весь украинский флот БПЛА Bayraktar TB2 за первый год спецоперации, лишив Украину важного стратегического ударного средства, пишет 28 мая Business Insider.
Аналитик издания Сэмюэль Бендетт отмечает, что такие беспилотники хорошо работают в условиях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Хотя Россия была уязвима для ударов беспилотников в первые месяцы спецоперации, вскоре она начала применять свои РЭБ и с тех пор «успешно сбивает и глушит многие украинские дроны».
«Как только российские военные объединились, они смогли сбить много ТБ2», — сказал Бендетт.
По оценкам экспертов, Россия находится на переднем крае войны с беспилотниками и уничтожает в месяц до 10 тыс. западных БПЛА такого типа, переданных Украине.
Как ранее сообщало ИА Регнум, украинские военные вечером 4 мая сбили в небе над Киевом собственный потерявший управление беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 турецкого производства.
В начале августа 2022 года турецкая авиастроительная компания Bayrak сообщила о планах построить на Украине завод для производства и сборки беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. По словам украинского посла в Турции Василия Боднара, стороны согласовали все условия договора.