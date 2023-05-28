Нью-Йорк, США, 28 мая, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Россия уничтожила почти весь украинский флот БПЛА Bayraktar TB2 за первый год спецоперации, лишив Украину важного стратегического ударного средства, пишет 28 мая Business Insider.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Обломки сбитого беспилотника ВСУ Bayraktar TB2

Аналитик издания Сэмюэль Бендетт отмечает, что такие беспилотники хорошо работают в условиях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Хотя Россия была уязвима для ударов беспилотников в первые месяцы спецоперации, вскоре она начала применять свои РЭБ и с тех пор «успешно сбивает и глушит многие украинские дроны».

«Как только российские военные объединились, они смогли сбить много ТБ2», — сказал Бендетт.

По оценкам экспертов, Россия находится на переднем крае войны с беспилотниками и уничтожает в месяц до 10 тыс. западных БПЛА такого типа, переданных Украине.

Как ранее сообщало ИА Регнум, украинские военные вечером 4 мая сбили в небе над Киевом собственный потерявший управление беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 турецкого производства.

В начале августа 2022 года турецкая авиастроительная компания Bayrak сообщила о планах построить на Украине завод для производства и сборки беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. По словам украинского посла в Турции Василия Боднара, стороны согласовали все условия договора.