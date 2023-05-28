Москва, 28 мая, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Компания LobaevArms разрабатывает FPV-дрон, вооружённый высокоточной снайперской винтовкой. Об этом 28 мая сообщил основатель фирмы Владислав Лобаев в эфире телеканала «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

По его словам, тот, кому удастся решить вопрос применения высокоточных винтовок с беспилотников, «навсегда изменит характер боевых действий».

«Если вам удалось подвесить высокоточное оружие с электроприводом затвора, спуском, захватить цель, сделать точное вычисление и попасть, то фактически <…> вы можете просто высылать этот дрон, который будет выкашивать всё живое», — сказал Лобаев.

Он добавил, что коптер при этом будет находиться на большом расстоянии и его сложно будет поразить огнём стрелкового оружия или других средств.

По словам Лобаева, это один из проектов, которым сейчас начинает активно заниматься его компания.

Как сообщало ИА Регнум, Лобаев заявил, что в России приступили к серийному выпуску мощного снайперского патрона 10,3×77 мм Cheytac. Боеприпас будет полностью состоять из отечественных комплектующих.