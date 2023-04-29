Авдеевка, ДНР, 29 апреля, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Беспилотник ВС РФ во время выполнения разведки под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике сбил коптер противника. Об успешной операции сообщило РИА Новости.

Powie Коптер

Украинский дрон оказался китайского производства модели DJI Mavic 3. БПЛА с целью перехвата дрона ВСУ вступил с ним в воздушный бой.

Российский оператор воспользовался тактикой воздушного тарана и нанёс украинскому дрону удар в его верхнюю полусферу. Лопасти были повреждены, и китайская «птица» рухнула на землю.

Коптер ВС РФ остался в небе и продолжил выполнять задания.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллерия группировки «Юг» уничтожила три склада боеприпасов и совершила огневые налёты на пункты временной дислокации ВСУ.