Киев, 3 июля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Киев не закупает китайские дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США, заявил замглавы министерства обороны Украины по вопросам цифрового развития Виталий Дейнега.

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По его словам, он видел, как украинский министр обороны Алексей Резников подписывал от себя Mavic для военных ВСУ.

«Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».

Дейнега добавил, что в 2024 году дроны будут играть решающую роль, «поэтому нужны и новые разработки тоже».

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике за его заявления о том, что переговоры с Россией о мирном урегулировании конфликта возможны только после восстановления контроля над территориями, которые были в составе страны в 1991 году.

Так, читатели китайского издания «Гуаньча» считают, что желания украинского лидера бессмысленны и обречены на провал.