Лондон, 3 июля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Очень серьёзную проблему для ВСУ представляет российский беспилотный летательный аппарат «Ланцет». Об этом 3 июля пишет британское издание The Telegraph.

ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

Отмечается, что недавно беспилотники «Ланцет» уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку CAESAR, поставленную Украине.

«Гигантская гаубица получила прямое попадание от беспилотника, который разорвал её на куски», — говорится в статье.

В издании добавили, что эксперты высоко оценивают возможности российских дронов, боеголовки которых детонируют при ударе и обходятся гораздо дешевле крылатых или баллистических ракет.

Ранее агентство Reuters сообщило, что украинские военные признали высокую эффективность «Ланцетов», способных поражать поставленную Киеву Западом военную технику. По словам членов артиллерийских расчётов украинских войск, они считают эти дроны одной из главных опасностей в ходе боевых действий.

Американский эксперт Питер Сучиу заявил, что дрон-камикадзе «Ланцет» стал массовым убийцей военной техники ВСУ. Эксперт добавил, что это оружие помогает ВС России уверенно противостоять контрнаступлению украинской армии.

До этого французская САУ CAESAR ВСУ перевернулась на запорожском направлении в зоне спецоперации при попытке сбежать от беспилотника «Ланцет». Затем САУ подорвали вторым барражирующим боеприпасом.