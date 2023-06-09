Президент США Джо Байден подыграл одному из вероятных кандидатов в преемники Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Хозяин Белого дома, принимая у себя 8 июня британского премьера Риши Сунака, сказал, что допускает возможность назначения руководителем альянса действующего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Собственно, Сунак и ехал в Вашингтон с просьбой к Байдену поддержать британского кандидата. Иное дело, насколько «в плюс» Уоллесу пойдет эта поддержка президента США, который, к слову, перепутал должность Сунака, назвав того «мистером президентом» (а во время своего визита в Британию и вовсе не узнал премьера).

Иван Шилов ИА REGNUM Бен Уоллес, Йенс Столтенберг и Риши Сунак

Столтенберг, который находится на посту с 2014-го, в феврале этого года сообщил, что не будет продлевать полномочия и с сентября уйдёт на покой. Несмотря на декларируемую приверженность Запада демократическим процедурам, процесс избрания главы альянса остается скрытым от глаз общественности. «Это самые непрозрачные выборы из всех выборов», — сказал по этому поводу собеседник Foreign Policy.

Участившиеся спекуляции о том, кто из западных политиков мог бы занять пост главы самой, пожалуй, эффективной и агрессивной военной организации мира, вполне объяснимы — сменщика Столтенберга могут объявить не в сентябре, а на Вильнюсском саммите 11–12 июля.

Теоретически своего кандидата может предложить любая из 31 страны — члена альянса, например, Исландия или Северная Македония. Но очевидно, что выдвижение проходных кандидатур — задача влиятельных держав: Франции, Великобритании или Германии, а в принятии «коллегиального решения» первую скрипку будет играть Вашингтон.

Список кандидатов (и кандидаток)

Глава военного ведомства Великобритании, капитан Бен Уоллес (именно до этого звания министр дослужился на армейской службе, где состоял до 2005 года), по словам его «лоббиста», премьера Сунака, «пользуется большим уважением среди своих коллег в мире, в том числе с учетом роли, которую он играет на Украине».

Конкуренцию Уоллесу может составить другой британский кандидат, сугубо штатский, но более известный, — экс-премьер Борис Джонсон, известный своей напористостью и эпатажностью. В бытность главой правительства, Джонсон планировал увеличить британские расходы на оборону к концу десятилетия до уровня 2,5% ВВП. Если он продолжит добиваться этого не только от родной страны, такая линия поведения нового генсека — больше денег и больше популизма ради популярности НАТО — вполне может устроить Вашингтон.

Потенциальными кандидатами СМИ ранее называли двух действующих премьер-министров — главу правительства Нидерландов Марка Рютте и премьера Испании Педро Санчеса, однако и Рютте, и Санчес опровергли информацию, что они якобы претендуют на пост генерального секретаря НАТО. Президент Румынии Клаус Йоханнис, про которого тоже писала пресса, едва ли станет новым генсеком. Нынешний заместитель генсека Столтенберга, Мирча Джоанэ — румын, свой пост он покидать не намерен, так что маловероятно, что два самых высокопоставленных лица НАТО будут представителями Румынии.

XXI век внес свои дополнения: теперь многие эксперты видят на посту главы НАТО женщину, в полном соответствии с принципами политики инклюзивности и многообразия. Недавно вероятным кандидатом назвали премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Однако позднее она опровергла слухи о том, что она займет этот пост.

Среди возможных кандидатур часто называли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, бывшую главу дипломатии ЕС Федерику Могерини и Христю Фриланд — канадского министра финансов и — что сейчас также «в тренде» — этническую украинку. За последней числится хорошее знание восточноевропейской политики и истории, стойкие антироссийские взгляды, однако Фридланд отметила, что у нее уже есть две работы (она еще и вице-премьер страны).

Что касается Урсулы фон дер Ляйен, то ее достижения в роли министра обороны ФРГ — на посту, близком к задачам генсека военного альянса — не были впечатляющими. Судя по публикациям немецких СМИ, с ней связывают существование систематической коррупции в немецком министерстве обороны и дефицит вооружений бундесвера. Кто знает, полагают аналитики, может быть, в конечном итоге пост будет принадлежать Федерике Могерини, ранее известной своей активностью в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Едва ли новым главой НАТО будет американец, так как за представителем США обычно зарезервирован пост верховного главнокомандующего силами НАТО.

Скорее всего, новый генсек не будет североевропейцем — до норвежца Столтенберга НАТО возглавлял датчанин Андерс Фог Расмуссен. Не так много шансов у выходцев из прибалтийских стран и Польши. Безусловно, непримиримость к России еще одной дамы-претендентки, премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая тоже входит в список претендентов, импонирует натовским «ястребам», но более умеренные Берлин и Париж ее кандидатура может не устроить.

Требования к соискателю

Обычно генеральные секретари НАТО ранее занимали посты глав правительств или государств, но формальных правил тут нет. Генсеком может стать и вице-премьер, и министр иностранных дел страны — члена альянса — все зависит от личных качеств и «группы поддержки».

Как заметил в комментарии Reuters Джейми Ши, бывший пресс-секретарь НАТО, лидеры стран блока ищут высококвалифицированного политика и дипломата. «Сохранять единство альянса, постоянно держать всех в курсе событий, быть на связи со всеми союзниками, чтобы убедиться, что вы решаете их проблемы, — это важная часть работы», — добавляет Ши.

Разумеется, в пакет требований к кандидату входят поддержка Украины и полная лояльность организации. Как пояснил ИА Регнум политолог Дмитрий Дробницкий, «аппарат генсека выполняет, если посмотреть внимательно в документы Североатлантического альянса, технические функции. Другое дело, что тут важен фактор максимального послушания, максимальной корпоративной лояльности у этого человека. Он должен делать то, что требуется».

Имен предполагаемых преемников Столтенберга очень много, но далеко не факт, что кто-то из тех, кого сейчас прочат в претенденты на пост генсека, станет им. Скорее, мельтешение фамилий говорит о напряженной «борьбе за флаг» между Вашингтоном, Брюсселем, европейскими союзниками и их внутринатовскими группировками, отмечают эксперты.

Политолог Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, полагает: главным для лидеров значимых держав альянса будет выбор не столько между персоналиями, сколько между двумя типажами руководителя.

Либо генсеком НАТО будет «представитель какой-нибудь маленькой страны, не имеющей собственные представления о дальнейшем развитии блока, за чьей спиной будут принимать решения. Либо «это будет некий самостоятельный политик, который будет проводить некую свою линию и иметь свое представление о том, как и что нужно организовывать», сказал Солонников ИА Регнум. В связи с этим, полагает эксперт, альянс стоит перед сложным выбором: выдвинуть на пост малозначимую «говорящую голову» или рискнуть, поставив самостоятельного игрока.

Руководитель может остаться прежним, но альянсу грозят перемены

Возможно, внутренние противоречия помешают блоку найти компромисс и тогда Столтенбергу придется занимать пост еще несколько месяцев. Этого, как отмечают источники Reuters, многим странам — членам НАТО хотелось бы избежать. Уже через месяц в Литве пройдет саммит альянса, и блоку хотелось бы продемонстрировать свое единство, а не склоки и разногласия. Кроме того, Столтенберг уже трижды продлевал срок своих полномочий. Еще в сентябре 2022 года он должен был перейти на пост главы центробанка своей родной Норвегии, однако после начала СВО его мандат был продлен.

С другой стороны, остается обозначенный выше вопрос — изменит ли новый генеральный секретарь политику альянса. Дробницкий уверен, что блок НАТО — в прошлом главный инструмент холодной войны в противостоянии с советским блоком — ждет большая трансформация. По мнению эксперта, атлантический блок, чьим предназначением будет сдерживание новой «русской угрозы», станет дополнением к другим международным военным структурам, возглавляемым США. Прообразом этих новых инструментов «мира по-американски» служит объединение англосаксонских стран AUKUS (в рамках которого, а не в рамках НАТО, идет сотрудничество по части разработки гиперзвуковых вооружений), «подтягивание» дальневосточных союзников — Японии и Южной Кореи, предложения к Индии «дружить против» Китая и т.д. Роль генсека Североатлантического альянса в этих процессах трансформации будет сугубо номинальной, считает собеседник.

«Ясно, что НАТО в том виде, в котором она существует сейчас, — это ненадолго. Следующий генсек Североатлантического альянса будет присутствовать при де-факто демонтаже блока и замене его на другие различного рода форматы, альянсы и прочие формы. При этом он усиленно делает вид, что все развивается в правильном направлении. НАТО ждут большие перемены, но с личностью генсека это никак не будет связано», — полагает Дробницкий.