Не случайно визит главы китайского военного ведомства Ли Шанфу в Москву совпал по времени с масштабными учениями российского Тихоокеанского флота, считают западные СМИ, например France 24. «Президент России Владимир Путин в понедельник высоко оценил «очень высокий уровень» военных учений в Тихом океане, в то время как Москва стремится к более тесным связям с Китаем в условиях противостояния с Западом», — отмечал французский телеканал.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что в учениях Тихоокеанского флота принимают участие более 25 тысяч военных, 167 кораблей и судов, 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов. Стратегические ракетоносцы ВКС России в рамках учений совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам.

На встрече Ли Шанфу с Путиным и Шойгу в том числе было упомянуто участие России и Китая в совместных маневрах. Наиболее частыми армейские и флотские учения как двусторонние, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проводились осенью 2021 года, накануне начала специальной военной операции. А недавно, в декабре 2022 года, в Восточно-Китайском море ВМС КНР и Тихоокеанский флот провели учения «Морское взаимодействие-2022».

Не исключено, что упоминание регулярных учений на встрече Ли с российским руководством надо понимать как возвращение к сложившейся практике частых совместных маневров. Это «укрепляет исключительно доверительный, стратегический характер отношений» между Москвой и Пекином, отметил Путин.

«У нас очень крепкие отношения, они превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне, и они очень устойчивы», — подчеркнул министр обороны КНР.

Визит в Москву — это первая зарубежная поездка Ли Шанфу в ранге министра (на этот пост Ли был назначен чуть более месяца назад). Уже известно, что переговоры главы китайского военного ведомства с Шойгу продолжатся 27–28 апреля в Нью-Дели, на встрече министров обороны стран ШОС.

До назначения на министерский пост Ли Шанфу отвечал в минобороны за военно-технические вопросы — в 2017–2022 годах он руководил департаментом подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Именно будучи на этом посту, в 2018 году Ли оказался под американскими санкциями. Минфин США внес его в черный список как лицо, ответственное за контракты по покупке у России истребителей Су-35 и ЗРК С-400.

Павел Бедняков/РИА Новости Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с министром обороны КНР Ли Шанфу

Визит нового министра обороны Китая в Москву прошел не только параллельно с учениями ТОФ, но и на фоне очередных публикаций о якобы уже китайской оружейной помощи Москве (в чем Вашингтон регулярно обвиняет Пекин). В минувший четверг The Washington Post, цитируя очередную порцию слитых документов Пентагона, сообщила: по данным разведки США, Китай еще в начале этого года одобрил «предоставление летальной помощи» России в СВО «и планировал замаскировать военную технику под гражданские предметы».

Вне зависимости от подозрений в оружейной поддержке на Западе видят в активизации контактов Москвы и Пекина очередной шаг к формированию на Дальнем Востоке российско-китайского военного альянса. Военно-морские учения флотов России и КНР в Восточно-Китайском море (то есть вблизи Японии, Южной Кореи и Тайваня) были направлены на то, «чтобы противостоять США и их союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе», — комментируя визит Ли Шанфу, писала 17 декабря лондонская The Times.

Ключевой американский союзник в регионе, Япония, особо переживает после изменения позиции Пекина по вопросу о Южных Курилах. Напомним, Китай, который с 1960-х годов называл четыре южнокурильских острова японскими или, по крайней мере, «оккупированными» Россией, изменил точку зрения, отмечало агентство Киодо в начале апреля. Председатель КНР Си Цзиньпин во время недавнего визита в Москву подчеркнул: в курильском вопросе Пекин «не принимает чью-либо сторону», и это также свидетельствует о большем сближении китайской и российской позиций.

«Китай, скорее, выступил не с нейтральной, а с пророссийской позиции.

Если допустить, что Курилы отойдут Японии, изменяется баланс сил в регионе, который сохраняет статус-кво 1945 года, поскольку контроль над островами также означает создание зоны территориальных вод Японии, а также экономической зоны в 200 морских миль. А подобный расклад, даже в теории, категорически не устраивает как китайцев, так и, разумеется, нас. И в этом смысле интересы двух стран естественным образом совпадают», — сказал ИА REGNUM военный эксперт, полковник запаса и главный редактор агентства Anna-News Анатолий Матвийчук.

Западные СМИ в своих оценках по сути правы — главным мотивом военных учений на Тихом океане является совместное стремление Китая и России предупредить возможную агрессию со стороны США и их региональных союзников, отметил эксперт.

Юрий Смитюк/ТАСС Выход кораблей ТОФ на российско-китайские учения Морское взаимодействие-2022

Американцы также в эти дни решили продемонстрировать свою военную мощь. ВМС США, совместно с контингентами Южной Кореи и Японии начали военные учения в Японском и Жёлтом морях. В учениях принимают участие и бомбардировщики В-52 ВВС США, способные нести ядерное оружие, сообщило 17 апреля Associated Press.

Официально американо-японо-южнокорейские учения стали ответом на недавние ракетные пуски со стороны КНДР. Однако, как отмечают китайские СМИ, манёвры могут быть направлены на попытку дестабилизировать обстановку в регионе, в том числе с целью оказания давления на Пекин.

США, рассматривая Китай в качестве вероятного противника, ведут ближнюю разведку, активно сплачивая своих союзников, стремясь создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе объединения, аналогичные НАТО, сказал пекинскому изданию Global Times военный эксперт Сун Чжунпин.

С другой стороны, ряд стран может использовать украинский кризис для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Дальнем Востоке, в связи с чем военное сотрудничество между Китаем и Россией приобретает ключевое значение, подчеркивает Матвийчук.

«Сейчас сложилась такая ситуация, что некоторые страны могут воспользоваться тем, что мы проводим спецоперацию на Украине, и попробовать надавить на нас в другом регионе. В первую очередь это Япония, — полагает эксперт. — В Токио стремятся пересмотреть итоги Второй мировой войны с целью изменить статус Курильских островов. В этом смысле учения Тихоокеанского флота имеют главную цель: продемонстрировать, что, несмотря ни на какие обстоятельства, суверенная территория РФ находится под защитой всех сил и средств, дислоцированных на Тихом океане».

Объективная ситуация складывается таким образом, что у России и Китая в регионе одни и те же антагонисты — США и их региональные союзники, в первую очередь Япония.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российско-китайские военно-морские учения

Вашингтон и Токио в последние годы активно расширяют военное сотрудничество, отметил Матвийчук. Он напомнил, что в 2019 году, еще в бытность премьером Синдзо Абэ, правительство Японии выкупило у частных владельцев остров Магесима между островами Кюсю и Окинава. Здесь должна быть создана база ВВС США, которой отводится ключевое значение для оказания военной помощи Тайваню. В этом смысле можно считать, что любое усиление Японии автоматически означает усиление США. А это противоречит как интересам России, так и Китая, указал военный эксперт.

«Встреча министра обороны Китая с руководством России в первую очередь означает создание внеблокового военного союза, который не имеет аналогов в истории, —

полагает собеседник. — Он не преследует каких-либо военных или политических целей, кроме защиты суверенитета двух государств. Это предупреждение направлено США, антикитайскому военному блоку AUKUS, куда входят также Великобритания и Австралия, и, конечно, Японии. Смысл послания прост: Россия и Китай готовы к совместным действиям в случае появления каких-либо угроз безопасности двух государств».