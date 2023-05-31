Идея проникновения Североатлантического альянса на другие континенты, по всей видимости, сильно будоражит умы военно-политического руководства США. Сама концепция не нова: она была озвучена ещё в первой половине 1990-х годов под тем предлогом, что некоторые страны Центральной и Восточной Европы опасаются «возрождения многовековой межгосударственной вражды и реваншистских амбиций».

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Дели

В формулировке угадывался явный антироссийский подтекст, хотя прямых обвинений или угроз в адрес России она не содержала. Результатом стало известное продвижение НАТО на восток, которое подверг жёсткой критике президент России Владимир Путин в своей знаменитой мюнхенской речи.

Впоследствии идея расширения НАТО получила новый мощный импульс в связи с перспективой втягивания в Альянс стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

А 30 мая 2023 года посол США в Индии Эрик Гарсетти дал понять в ходе своего интервью местному телеканалу WION, что в Вашингтоне рассчитывают на более углублённое военно-политическое сотрудничество с Нью-Дели. Которое не исключает, в том числе, перспективы вступления Индии в так называемую группу «НАТО Плюс». Так называют проект расширения Альянса, к которому уже подключились Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея и Израиль.

Успешная реализация такого проекта окончательно закрепила бы за блоком межконтинентальный статус. А вступление Индии позволило бы усилить военное присутствие «Глобального НАТО» в АТР настолько, что это стало бы мощнейшим вызовом одновременно и для Китая, и для России.

Впрочем, официальный посланник Вашингтона не стал озвучивать такую концепцию. На вопрос о перспективах сотрудничества Индии с США в формате «НАТО+», идею которого продвигает американская сторона, посол Гарсетти отметил: «Мы углубили наше взаимодействие в области обороны до той степени, которую невозможно было вообразить 30–40 лет назад. Мы продолжаем сближаться с Индией в большей мере, чем с некоторыми нашими ближайшими союзниками, ради обеспечения её безопасности».

Давайте дружить против Китая

Рассказ о военно-политическом проекте США был обтекаемым и неконкретным, содержал упоминания о тесных связях и общем желании двух стран «уважать свободу» в регионе. Однако истинная его суть совершенно ясна. В том числе и индийской стороне.

Интервью с американским посланником в Нью-Дели предваряла официальная рекомендация, которую выпустил 24 мая влиятельный заокеанский орган — «Специальный комитет Конгресса США по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая (КПК)».

Конгрессмены открыто призвали принять Индию в группу «НАТО Плюс», что не осталось незамеченным. Один из самых популярных в Индии англоязычных журналов прямо указал: «Группа Конгресса США предлагает сделать Индию частью «НАТО Плюс» для сдерживания китайской агрессии».

Более того, еще в апреле прошлого года глава Госдепартамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США хотят стать ключевым стратегическим партнёром Индии, заменив в этом качестве Россию.

В августе 2022 года один из конгрессменов США индийского происхождения открыто обратился к своей исторической родине с призывом присоединиться к «расширенному НАТО». А в ноябре министр финансов США Джанет Йеллен в ходе своего визита в Нью-Дели заявила, что её страна вместе с Индией являются естественными союзниками.

«НАТО Плюс» — это фантом

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отмечает, что в реальности организация формата «НАТО Плюс» не существует.

«Это такое описательное и чрезвычайно неточное определение, — говорит он. — Но есть процесс очень заметных и интенсивных сдвигов в Индо-Тихоокеанском регионе, связанных с постепенным нарастанием американо-китайского соперничества. С другой стороны, с ростом собственно Китая и параллельно с этим с ростом опасений стран региона, включая Индию, имеющих разногласия и конфликты с Китаем, в том числе пограничные, например, что рост Китая приведет в итоге к более напористой, агрессивной политике Пекина».

Однако опасаться, что США могут втянуть Индию в какие-либо военные блоки, не совсем верно, отмечает собеседник ИА Регнум. Её вес в мире настолько велик во всех смыслах, что такой подход не имеет перспектив.

При этом сама Индия пытается занять позицию, которая соответствует её представлениям о собственных интересах, о поддержании сбалансированных отношений с разными игроками. Этим и обусловлено некоторое движение в сторону «американоцентричных» конструкций.

Никаких блоков и обязательств

«Индия ни при каких обстоятельствах, на мой взгляд, не займёт чётко направленную политическую позицию, это вообще не соответствует её политической культуре, — убеждён Лукьянов. — При этом Индия, как и все крупные страны, будет избегать каких-либо обязательств, взаимодействуя в плане сдерживания Китая в той степени, в какой интересы Индии и США совпадают».

В случае, например, военного конфликта вокруг Тайваня Индия будет симпатизировать Тайбэю, полагает эксперт. Но связывать себя обязательствами, которые потребуют от неё поддержать США вооружённым путём, не станет.

«Индия ни в какие военные блоки никогда не вступит, это принцип её политики», — соглашается руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян. Это абсолютно независимое государство, которое может позволить себе политику собственных интересов, добавляет она.

При этом собеседница ИА Регнум отмечает, что у США и Индии в целом далеко не самые простые двусторонние отношения, хоть они и называют себя двумя крупнейшими демократическими государствами. Однако «в Соединенных Штатах есть значительная индийская диаспора, довольно обеспеченные люди, которые поддерживают связи с Индией, и это достаточно важный момент», — говорит эксперт.

«Хотя один из ощутимых для Индии факторов — это импорт вооружений и военной техники, потребность в поставках образцов современных вооружений, в том числе из США, — рассуждает Шаумян. — Однако сегодня Индия сама может быть поставщиком обычных вооружений».

Возможностей давить на Индию в жесткой манере по каким угодно направлениям, в том числе экономическим, у США нет. «Это исключено», — говорит Шаумян.