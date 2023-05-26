Вашингтон, 26 мая, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Некоторые страны-члены Североатлантического альянса считают, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас придерживается слишком жёсткой позиции по отношению к России для того, чтобы занять пост генерального секретаря альянса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Кая Каллас

Сообщается, что кандидатура Каллас совместно с премьер-министрами Нидерландов и Испании и главой Европейской комиссии фигурирует в обсуждениях по вопросу определения претендента на пост следующего генерального секретаря НАТО.

Собеседники агентства отмечают, что Некоторые страны-членов альянса, как отмечают собеседники агентства, придерживаются мнения, что глава правительства Эстонии придерживается слишком жёсткой позиции по отношению к Москве для этой должности.

В мае генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не намерен оставаться на своём посту, если в октябре 2023 года ему предложат остаться на новый срок. Он отметил, что занимал пост генсека НАТО в два раза дольше, чем он предполагал.