Белфаст, Великобритания, 13 апреля, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден допустил оскорбительный жест и неуважение к премьеру Великобритании Риши Сунаку, когда тот встречал американского президента на военном аэродроме рядом с Белфастом. Такое заключение сделали журналисты газеты Daily Mail.

UK Government Риши Сунак

«Байден отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления, многие углядели в этом оскорбительный дипломатический жест», — написали британские репортеры.

Джо Байден после быстрого приветствия с Сунаком отодвинул его, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем обняться с послом США в Великобритании Джейн Хартли.

«Премьер-министр попал в неловкую ситуацию», — заключили журналисты.

На видео в аэропорту Сунак продолжает ловить взгляд Байдена, смотрит ему в лицо, даже после «оскорбительного» отталкивания.

Как сообщало ИА REGNUM, служба безопасности проигнорировала просьбу Байдена во время встречи с Сунаком.

Журналисты пытались задать вопросы президенту США. Он сказал: «Я готов выслушать, спрашивайте». Но служба безопасности попросила представителей СМИ оставить в покое Байдена и выйти из зала.