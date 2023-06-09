Вашингтон, 9 июня, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден перепутал должность премьер-министра Великобритании Риши Сунака во время встречи с ним, чем смутил своего собеседника. Об этом сообщает Daily Express.

Байден в ходе переговоров в Белом доме назвал Сунака «мистером президентом». Сунак был смущён таким «титулом», но американский лидер быстро исправился и пошутил, что «продвинул» своего британского гостя. Видеокадры встречи двух лидеров показал американский телеканал C-SPAN.

«Ну, господин президент, я только что продвинул вас. Господин премьер-министр, здорово, что вы вернулись», — сказал Байден.

Сунак, занявший пост председателя британского правительства в октябре 2022 года, не был в Белом доме в качестве премьер-министра.

Байден напомнил, что за последние несколько месяцев встречался с Сунаком в Сан-Диего, затем в Белфасте и Хиросиме. Он пошутил, что теперь два лидера собираются «решить все проблемы мира в ближайшие 20 минут».

В апреле британские СМИ обвинили Байдена в неуважительном отношении к Сунаку, который встречал американского президента на военном аэродроме рядом с Белфастом. Как сообщало ИА Регнум, вышедший из самолёта Байден сразу же отмахнулся от британского премьера и стал здороваться с другими встречающими. Сунак в это время продолжал ловить его взгляд.