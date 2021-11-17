Эскалация миграционного кризиса на участках государственной границы Белоруссии со странами Евросоюза является спланированной масштабной спецоперацией. Белорусские силовые ведомства в ней играют ключевую роль. Однако они лишь выполняют задачи, которые формулируются на уровне высшего политического руководства постсоветской республики.

Шилов Иван ИА REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Инициированием и эскалацией миграционного кризиса Александр Лукашенко стремился в первую очередь добиться признания себя президентом Белоруссии со стороны пресловутого «коллективного Запада». Легитимация увязана с отменой международных санкций, наложенных на официальный Минск после заключения БДИПЧ ОБСЕ о фальсификации белорусских президентских выборов 2020 года.

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Немаловажным является и экономический аспект, на что указывает стоимость белорусской визы для липовых «туристов» — искателей немецкого пособия для беженцев. Не беженцы, а мигранты — на эту особенность проблемы правомерно обратил внимание президент России Владимир Путин.

Получение белорусской визы никогда не было делом простым и дешёвым. Вплоть до нынешнего миграционного кризиса граждане стран Востока приобретали её в основном с целью секс-туризма. Ни сейчас, ни ранее Белоруссия не была привлекательной для туризма в понимании большинства жителей ЕС, Азии и других регионов.

Теперь же белорусская виза, по словам самих беженцев, обходится им в 2−2,6 тыс. евро. Весь комплекс услуг организаторы трафика нелегалов из ближневосточных стран в ЕС оценивают в 4−16 тыс. евро — в зависимости от опций этого комплекса. При этом даже минимальные опции невозможно реализовать без помощи силовых и иных государственных структур Белоруссии.

Скриншот из видео опубликованного в twitter погранвойск Польши (@Straz Graniczna) Беженцы на белорусско-польской границе

Миграционное законодательство в Белоруссии относительно жёсткое. Не говоря уж о мигрантах, даже жителям приграничных районов Белоруссии было запрещено приближаться к государственной границе для сезонного сбора пресловутых «дикоросов» — грибов, ягод и тому подобного. Поэтому удивительно выглядел показанный государственным телевидением Белоруссии полукилометровый лагерь граждан других стран прямо на контрольной полосе белорусско-польской границы. На неё даже белорусским пограничникам запрещено заходить без веских причин.

Госпогранкомитет Белоруссии в нынешней истории с иностранными нелегалами нарушил все белорусские законы, касающиеся охраны государственной границы. Начальник ведомства генерал Анатолий Лаппо не соответствует занимаемой должности, коль скоро руководствуется не законами и присягой, но сформулированной для него политической целесообразностью. ГосТВ Белоруссии открыто называет происходящее «геноцидом» (состав преступления по статье 127 Уголовного кодекса Белоруссии).

Пока же председатель белорусского ГПК предпочитает лишний раз не показываться на публике. На международных мероприятиях он был замечен 30 сентября в Сочи, когда заверял участников 55-го заседания Коллегии Пограничного комитета Союзного государства России и Белоруссии, в том числе Пограничной службы ФСБ России, в надёжной охране белоруской зоны ответственности единой союзной границы.

Цитата из видео. president.gov.by Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо

В свете вынужденного подыгрывания официальному Минску многие в Москве предпочли не вспоминать, что есть такое Союзное государство, и у него есть границы, и кто-то взял на себя обязательства обеспечивать отсутствие на них бардака, подобного нынешнему. За это Лаппо сотоварищи получают немалое жалование за счёт в том числе и российских налогоплательщиков, юбилейные медальки и прочие более существенные бонусы.

Евросоюз не признаёт Союзное государство России и Белоруссии. Однако важно то, что Москва и Минск его признают, имея при этом законодательно закреплённые обязательства и солидные расходные статьи бюджетов.

Погранкомитет Союзного государства для того и финансируется, чтобы таких эксцессов, не было, и соответствующая профилактика проводилась основательно и заблаговременно. Впрочем, как и другие структуры СГ, этот орган фактически изначально стал синекурой. На новом этапе интеграции его придётся формировать заново, с другими полномочиями и, разумеется, другими кадрами.

Граница Белоруссии со странами ЕС — это также граница Союзного государства России и Белоруссии. Не совсем понятно, почему Москва, Совбез и ФСБ России позволяют нарушать границу Союзного государства с белорусской стороны. Ничего подобного не наблюдается на других участках союзной границы, находящихся в российском ведении, — например, с Финляндией или Эстонией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пограничники

ГПК и МВД Белоруссии подчёркивают: нелегалы, как бы их ни били польские пограничники, не желают получать статус беженца в Белоруссии — «стране для жизни», «Восточной Швейцарии», как утверждает официальная пропаганда Белоруссии, социально ориентированной, недавно официально задекламировавшей приверженность принципам социализма — во время государственного праздника 7 ноября в честь ВОСР. Даже сейчас ближневосточные нелегалы дискредитируют пресловутую «белорусскую модель», недвусмысленно давая понять, что они не собираются просить статус беженца или дополнительной защиты у властей Белоруссии.

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Когда режим в постсоветской республике сменится и архивы откроются, станет известно, входило ли в стоимость визы для туристов из стран Востока пропагандистское сопровождение их трафика в ЕС. Пока же по факту правомерно констатировать, что в угоду реализации масштабной схемы с нелегалами принесены иллюзия пресловутой «белорусской модели» и мифические «основы идеологии белорусского государства». Всем этим публично восторгались Геннадий Зюганов, Александр Проханов и другие близкие к минскому президентскому дворцу лица.

Тревожит стремление Лукашенко вписать в его миграционную авантюру Россию и персонально российского президента. Это явленное не столько на словах, сколько в поступках стремление неоднократно проявилось в течение ноября. Помимо чудаковатых публичных заявлений в духе «кто на нас с Путиным?» и замечательных рассказов о том, как бомбардировщики ВКС России выполняют функции самолётов-разведчиков, патрулируют и осуществляют прочие несвойственные бомбардировщикам задачи.

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Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Весьма чувствительным стало заявление Лукашенко о поставках оружия в Белоруссию из Донбасса — якобы для ближневосточных «беженцев», основавших полукилометровый лагерь на белорусско-польской границе. Руководители белорусских МВД, КГБ, ГПК, Совбеза и других госорганов никак не прокомментировали обоснованность такого, фактически, обвинения.

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Таким безответственным заявлением Лукашенко спровоцировал новый международный скандал, дав повод своим бывшим товарищам-«прикорытникам» поупражняться в русофобских фантазиях. Например, опытный в подобных делах руководитель варшавского фейкового «Народного антикризисного управления» Павел Латушкозаявил: «Лукашенко давно согласовал возможное использование огнестрельного оружия на границе и угрожает ЕС военным конфликтом, прикрываясь поставками оружия из Донбасса». Двух мнений о том, с кем Лукашенко мог согласовать такое решение, быть не может. В итоге комья грязи в высшее политическое руководство России полетели со всех сторон — и от пришедшего в себя после августа 2020-го как бы союзника, и от его «демократических» оппонентов на содержании западных спецслужб.

Самым сильным заявлением Лукашенко стала угроза перекрыть транзит российского газа в ЕС по контрактам Газпрома. Однако газом он не ограничился и поставил под вопрос в целом транзит через Белоруссию, в том числе из РФ и в РФ, из ЕС и в ЕС. Это касалось также и китайских экспортно-импортных операций. КНР традиционно никак не отреагировала на такие угрозы, так как по линии МИД официальному Пекину были даны заверения в ситуативной необходимости грозного пустословия официального Минска.

Варшава ответила повышением ставок и прозрачно намекнула на возможность перекрытия транзита китайских товаров через свой логистический центр. Причём источники польской прессы сделали акцент на блокировании поставок китайских товаров для ЕС и из Белоруссии. Си Цзиньпин пока проявляет выдержку.

President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин

Очевидно, что Пекину такие игры не по нраву. Вызовы для «Экономического пояса Шёлкового пути» («Пояс и путь») — это не только вызовы для китайского бизнеса, но и лично для председателя КНР, которого всячески стараются втянуть в восточноевропейские конфликты. Кто и почему задирает не только соседей, но и названного «железного брата» — тоже очевидно.

Осада польской границы «инструментализированными» соискателями щедрого немецкого пособия, перерастающая в массовую кровавую бойню — это шаг отчаяния генералов лукашенковского производства. Они не знают, как лучше выполнить поставленную политическую задачу, в решении которой оказался бессилен председатель белорусского правительства Роман Головченко.

Достойно ответить на западные санкции официальный Минск не может. Совмин Белоруссии недавно продлил действие откровенно карикатурных контрсанкций, изначальным поводом для которых стала истерика главного белорусского хоккеиста из-за отказа Nivea и других крупных западных компаний спонсировать ЧМ по хоккею в Минске. Чемпионат состоялся в Риге, а на продукцию западных брендов правительство Белоруссии наложило санкции. Заодно наложив их и на российский бизнес, который производит продукцию и торгует ею.

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Продление санкций формально категорическими противниками санкцийкак таковых Запад даже не заметил. Совмин Белоруссии фактически наказал белорусского потребителя и как бы союзного российского «старшего брата». Белоруссия не поставляет в ЕС критический импорт. Заместить белорусские товары на объединённых рынках европейских стран — вовсе не проблема. Поэтому потребовались более яркие картинки, явленные в эскалации миграционного кризиса на белорусско-польской границе. По этой же причине были сделаны нелепые угрозы перекрытия транзита.

Скриншот из видео опубликованного в twitter погранвойск Польши (@Straz Graniczna) Польские вооруженные силы у белорусско-польской границы

Россия не позволит нарушить контрактные обязательства Газпрома. Не только российский лидер, но и другие официальные лица публично и кулуарно заверили: угрозы Лукашенко — это, мягко говоря, только слова.

Тем не менее номинальный союзник преподнёс Москве пару неожиданных подарков. Во-первых, он помог подорожать российскому экспортному газу. Реакцию европейского обывателя предугадать было не сложно. Впрочем, как и фирм, для которых газ является не только энергоносителем, но и сырьём. Поэтому их требования к своим правительствам и лидерам мнений были вполне предсказуемы.

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Неизбежный провал кровавой авантюры на белорусско-польской границе будет стимулировать ЕС применить к «режиму Лукашенко самые жёсткие меры. КНР также ответит вместе с ЕС, потому как транзит через Белоруссию — это и головная боль и китайского бизнеса тоже.

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Во-вторых, Лукашенко подчеркнул стратегически верные решения строить «Северный поток» и «Северный поток — 2». Пресловутый «дурацкий проект» сейчас реально помогает России снабжать Евросоюз газом и неплохо на этом зарабатывать. Истеричные угрозы закрутить вентиль позитивно сказались на сертификации Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

В теории Лукашенко может перекрыть транзит чужой продукции. Он это неоднократно демонстрировал ранее не только во время «газовых войн» с Россией, но и в скандальной истории с калининградским транзитом в Большую Россию (конфискация телевизоров), и в других эпизодах расширения и углубления белорусско-российской интеграции. Однако сейчас последствия таких шагов будут катастрофическими для тех, кто посиневшими пальцами удерживает власть в Белоруссии.

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Мария Захарова на брифинге 11 ноября уместно использовала аргументацию официального Минска, в очередной раз проговоренную за несколько часов до этого главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем: коалиция НАТО развязала войны, в результате которых потоки беженцев ринулись в ЕС. Однако это половина правды.

Вторая половина правды в том, что, во-первых, миграция была всегда. Во-вторых, нынешний миграционный кризис на границах Белоруссии с государствами Евросоюза создан официальным Минском искусственно.

Миграционные потоки из Африки и Азии возникли намного раньше. Собственно, вся история человечества — это, в некотором смысле, история миграции. Венгрия возникла в результате мощного миграционного движения, США создали легальные и нелегальные мигранты, ЮАР после ликвидации апартеида прошла переформатирование с фактором миграции из стран африканского континента. Миграция европейцев на другие континенты и жителей других континентов в Европу — это нормально, это история человечества.

Mstyslav Chernov Беженцы

Не является нормальной «инструментализация» беженцев и нелегальных мигрантов, но что обращают внимание не только Москвы, но также и Минска заклятые западные «друзья и партнёры». В ходе недавнего экстренного заседания Совбеза ООН делегации США, ЕС и Британии приняли совместное заявление с призывом применить санкции к «режиму Лукашенко» и осуждением использования нелегальных мигрантов как политического инструмента. В документе подчёркнуто: «Режим Лукашенко стал угрозой для региональной стабильности».

Исходящей от «режима Лукашенко» угрозе посвятили свои заседания ОБСЕ, НАТО и другие международные организации. СМИД Евросоюза 15 ноября расширил критерии применения санкций к официальному Минску. По итогам зампред Еврокомиссии — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррельзаверил, что пятый пакет санкций будет введён в течение ближайших дней, поводом является инспирированный официальным Минском миграционный кризис.

В санкционные списки предложено включить около полусотни физлиц и юрлиц, выступивших организаторами трафика нелегалов или оказывавших содействие в таких криминальных схемах. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что ограничительные меры затронут участвовавшие в таких схемах авиакомпании. Несмотря на пандемию и непопулярность в прежние годы, осенью они удвоили количество рейсов из ближневосточных городов в Минск — до 40 в неделю из Дамаска, Дубая и главного перевалочного хаба — Стамбула.

Попутно в ЕС подняли вопрос о разрыве договоров лизинга с белорусским госмонополистом «Белавиа», находящимся под санкциями ЕС из-за майского инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair. Авиапарк «Белавиа» почти полностью состоит из взятых в лизинг «Боингов» и других нероссийских самолётов.

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Nikolaiko27 Самолёт авикомпании Белавиа

К середине ноября Лукашенко мог констатировать отсутствие прогресса в решении главной цели и всех ключевых задач, которые были поставлены при подготовке спецоперации. Поэтому вполне закономерно началось повышение ставок. В репортажах с белорусско-польской границы появились «беженцы» с топорами, кольями, брёвнами, палками, ножницами для резки проволоки и другими предметами. Метающих в польских пограничников камни госСМИ Белоруссии представляли как «беженцев», «беззащитных», «несчастных» и так далее, а польских пограничников и полицейских — как «карателей», якобы совершающих жестокие и противозаконные действия.

Лукашенко требовал, чтобы политики ЕС начали с ним переговоры. Однако это условие было неприемлемым, так как бессменно правящего Белоруссией (с 1994 года) не только в ЕС и в США, но мало где, помимо СНГ, считают законным правителем. Поэтому начались переговоры по линии МИД.

Параллельно дипломаты ЕС уговорили власти Ирака, Турции и других стран сократить пассажиропоток в аэропорт Минска. С белорусскими дипломатами начался торг за выплаты дани. По неофициальным данным, речь идёт о нескольких миллиардах евро со ссылкой на казус Эрдогана.

Из тех же источников известно, что Евросоюз согласился финансировать вывоз из Белоруссии нелегальных мигрантов. Стоить это будет примерно 8 миллионов евро (чартерные рейсы из Минска). Обсуждаются детали эвакуации, так как белорусскому госмонополисту «Белавиа» запрещены полёты в воздушном пространстве ЕС. Рассматриваются перевозчики из третьих стран.

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Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

Выяснилось также, что Белоруссия не готова даже к краткосрочному содержанию завезённых по своим визам нелегалов. Пункты временного поселения и временного размещения беженцев «в Беларуси практически заполнены», констатировали представители МИД Белоруссии. Подчинённые Владимира Макея предсказуемо объяснили это тем, что «ЕС прекратил финансирование проекта международной технической помощи по строительству центров содержания нелегальных мигрантов в Белоруссии, что было предусмотрено Соглашением о реадмиссии и Декларацией о партнёрстве ради мобильности».

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Западные лидеры продолжили унижать Лукашенко, не считая его субъектом и адекватом. Они всячески давали понять, что бывший председатель белорусского совхоза является марионеткой Путина. Поэтому и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон, и другие политики обсуждали проблему на белорусско-польской границе с президентом России. Польский президент и вовсе позвонил Светлане Тихановской — экс-кандидату в президенты Белоруссии (кампания 2020 года), что многие посчитали самым лучшим троллингом в этой неоправданно затянутой истории.

Она уже близится к завершению. Часть мигрантов намерена вернуться назад, если в ближайшие дни Польша не пропустит их в Германию. МИД ФРГ вполне ясно высказался против уступок шантажистам. Эксперты небезосновательно считают, что мягкость Берлина сейчас обернётся лавиной нелегалов завтра, и не только с белорусского направления.

Польша зарекомендовала себя надёжным бастионом ЕС, снискав симпатии европейских правых. Россия, по большом счёту, осталась при своих. Белоруссия понесла огромные имиджевые потери и вряд ли данью за эвакуацию нелегальных мигрантов компенсирует хотя бы часть санкций Евросоюза, обсуждающего уже шестой пакет ограничительных мер.

Скриншот из видео опубликованного в twitter погранвойск Польши (@Straz Graniczna) Польские ВС используют водометы против беженцев. Скриншот из видео опубликованного в twitter погранвойск Польши

Мифический «донор стабильности и безопасности» приказал долго жить. С эскалацией миграционного кризиса «режим Лукашенко» перестал быть сугубо белорусской проблемой, что не сулит официальному Минску ничего хорошего.

Через пару недель миграционный кризис на белорусском направлении пойдёт на спад. Лукашенко будет рассматривать новые схемы достижения своей главной цели в противостоянии с пресловутым «коллективным Западом». Продолжится оформление консенсуса по «белорусскому кейсу» и поиск слабых мест в белорусской политической системе.

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