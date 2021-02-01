Минск, , 14:20 — REGNUM Александр Лукашенко заявил 1 февраля утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2021 году. Он подписал документ принимая с докладом председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолия Лаппо.

«Дело в том, что, мы защищаем не только Белоруссию здесь — на Западе, но — это рубежи Союзного государства. На Западе у России границы больше нет», — подчеркнул Лукашенко.

«И наша здесь ответственность не только за Белоруссию, но и россиян», — добавил он.

Демаркация границы с Украиной была продолжена, отметил Лукашенко в числе важных результатов 2020 года. Он также обратил внимание, что в свете обострения политической ситуации в 2020 году, в том числе внешнеполитической «всякие мои распоряжения быстро доводились до войск и исполнялись».

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«Надо отдать должное, что всё-таки уровень охраны нашими пограничниками зоны ответственности, я уверен, превосходит любую границу в мире. Мы понимаем, что граница — это зеркало, лицо любого государства. Я могу спорить с любым, что нет такой охраны государственной границы в мире у другого государства, как в Белоруссии», — сказал Лукашенко.

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Отметим, заявление Александра Лукашенко об отсутствии у России западных границ не соответствует действительности. Западная сухопутная граница Российской Федерации охраняется Погранслужбой ФСБ и Вооружёнными силами на участках с Норвегией, Финляндией, постсоветскими республиками Прибалтики, Польшей, Белоруссией и Украиной. По морю Россия граничит с 12 государствами, в том числе с Японией и США.

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