Брюссель, , 08:57 — REGNUM Страны Евросоюза единогласно согласовали новый пакет санкций против Белоруссии, его оформят в ближайшие дни. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы согласовали введение нового пакета санкций, он должен быть оформлен окончательно в ближайшие дни», — заявил он после заседания глав МИД стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ЕС ужесточит персональные санкции против белорусских властей и рассмотрит секторальные ограничения.

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