Минск, , 19:13 — REGNUM Официальный Минск не желает в одиночку противостоять санкциям Евросоюза и других стран, наложенным после майского инцидента в белорусском воздушном пространстве с бортом ирландской авиакомпании Ryanair. Выступая 3 ноября на пресс-конференции, начальник департамента по авиации белорусского министерства транспорта и коммуникаций Артём Сикорский заявил, что не только Россия в рамках Союзного государства с Белоруссией, но и весь ЕАЭС должны дать ответ на «авиационный экстремизм, который исходит от наших западных партнёров».

Ryanair Anna & Michal

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Сикорский рассказал о потерях, которые несёт белорусский авиационный госмонополист по итогам западных санкций ЕС. Ограничительные меры к «Белавиа» применяет также Украина и другие члены «Восточного партнёрства» — программы ЕС для постсоветских республик, в которой состоит и Белоруссия (после введения санкций участие приостановлено, но не прекращено). Из заявленного чиновником следовало, что ежемесячная упущенная выгода белорусской стороны от желания Александра Лукашенко арестовать основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича составляет $10 млн.

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В ходе пресс-конференции Сикорский вновь напомнил о ранее неоднократно заявленном белорусскими чиновниками намерении оспаривать санкции в международных судах. Пока же, сообщил он, России и другим партнёрам по ЕАЭС якобы необходимо «задуматься об ускорении вопросов создания объединенной авиационной администрации», чтобы дать «коллективный ответ» Западу на санкции в отношении официального Минска. Такую меру, уверен он, можно реализовать в рамках «союзных программ» Союзного государства России и Белоруссии, которые подпишут 4 ноября Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Минск сейчас рассматривает возможность отказа от американских «Боингов», почти все из которых находятся в лизинге у западных компаний. Как и в случае с «белоруской вакциной» от COVID-19, о диверсификации авиапарка белорусского госмонополиста Сикорский высказался с оптимизмом в будущем времени: «Не будет американских самолётов — будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются». О каких именно проектах идёт речь и когда они произведут хотя бы первый образец продукции — чиновник не уточнил.

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