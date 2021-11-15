Минск, , 16:17 — REGNUM Белорусский государственный медиа-холдинг «Белтелерадиокомпания» в новостных выпусках 15 ноября использует крайне экспрессивную лексику при характеристике польских пограничников. Гостелеканал «Беларусь 1» называет их «карателями».

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В сюжете «За гранью человечности» слово «каратель» применительно к польским пограничникам было использовано несколько раз в разных вариациях — заградительный кордон с «сотнями карателей», в барражирующем польском вертолёте «на борту каратель, готовый открыть огонь» и так далее.

По данным белорусских пропагандистов, лагерь нелегальных мигрантов перемещается на КПП «Брузги»: на белорусской территории ставятся палатки и жгутся костры. Гостелеканал возлагает ответственность исключительно на власти Польши, которые якобы «создают здесь кризис, гуманитарную катастрофу».

Отмечено также, что «от действий польской стороны страдают не только беженцы» — также и водители большегрузных автомобилей, вынужденные стоять в длинных очередях. Белорусский гостелеканал утверждает, что «европейцы за кучку сребреников сами готовы стать контрабандистами».

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