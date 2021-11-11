Минск, , 14:17 — REGNUM Российский газ, которым якобы Белоруссия обогревает Европу, не будет поставляться в Евросоюз по контрактам «Газпрома», если Запад применит к официальному Минску новые санкции. Об этом 11 ноября заявил Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством и силовиками.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (Премьер-министр Роман Головченко. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии), Вам было поручение: мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Белоруссию? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — заявил Лукашенко.

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Проходящий через Белоруссию магистральный экспортный газопровод «Ямал — Европа» увеличил прокачку российского газа на Запад, обратил внимание Лукашенко. В связи с этим он заявил: «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад».

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