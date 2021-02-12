В свете заверений высших должностных лиц Белоруссии в приверженности союзническим отношениям с Россией, которые звучат в эти дни с высокой трибуны в Минске, весьма странно выглядит заявление российской госкомпании «Транснефть» об угрозе национализации её дочерней белорусской структуры — УП «Запад-Транснефтепродукт». С таким заявлением 10 февраля выступил советник президента «Транснефти» и пресс-секретарь госкомпании Игорь Демин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефтедобыча

По его словам, отъём имущества осуществляется через дискриминацию белорусской «дочки» российской госкомпании. Налоговая нагрузка на неё резко повышена, причём никакая другая компания такого профиля на белорусском рынке в таких условиях не находится. Кроме того, УП «Запад-Транснефтепродукт» подвергнута атаке государственных контролирующих органов и спецслужб, направивших на предприятие более 150 запросов.

«Возможный переход УП «Запад-Транснефтепродукт» из собственности Российской Федерации в собственность Республики Беларусь приведет к существенным финансовым потерям Российской Федерации (на текущий момент стоимость активов предприятия — 6,7 млрд рублей)», — сказал Демин.

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Такую же позицию выразил и первый вице-президент трубопроводной монополии Максим Гришанин, что исключает фактор необдуманности заявления Игоря Демина или инсинуаций журналистов. Угроза весьма серьёзная, коль скоро российская госкомпания решилась на такой поступок. Вынос проблемы в публичную сферу, видимо, является крайней мерой и индикатором отсутствия подвижек в решении проблемы традиционным способом.

Упоминание КГБ, КГК, МВД и других белорусских структур «силового блока» в числе оказывающих давление на актив «Транснефти» указывает на политическую подоплёку конфликта. Очевидно, у российской госкомпании нет резона обращаться за защитой к ним, равно как и другим правительственных структурам Белоруссии. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) не будет принципиальным в ситуации, когда решение практически реализуется совмином согласно решениям, принятым Александром Лукашенко.

«Транснефть» — российская госкомпания. Конфликт находится на межгосударственном уровне.

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Transneft.ru Схемы магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть»

Закономерный вопрос о мотивации официального Минска не столь сложен, если учесть несколько обстоятельств предыстории конфликта. В них совершенно ясно прослеживается мотив и сценарий дальнейшего развития событий.

Лукашенко давно поставил задачу заместить российские углеводороды импортом из других стран. Обоснование находится в политической плоскости — сокращение зависимости от российских поставок должно снизить влияние Москвы на Минск. Реализация находится в экономической плоскости и демонстрирует финансовую несостоятельность «диверсификации» российской нефти.

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Второе десятилетие Лукашенко экспериментирует с замещением российской нефти. В 2010 году он закупал «выгодную» нефть в Венесуэле. Потом были поставки из Ирана и других стран. В 2020 году Лукашенко закупал «альтернативную» нефть в Норвегии, Азербайджане, Саудовской Аравии и даже в США.

Экономическая целесообразность такого «импортозамещения» примерно такая же, как и у украинских коллег Лукашенко: после госпереворота 2014 года они не жалеют денег налогоплательщиков и зарубежных кредиторов при замещении российского ядерного топлива для АЭС американским, российского газа — «реверсным норвежским» (а также «словацким» и «венгерским»). Цены для украинских потребителей закономерно выросли, «газ из ЕС» оказался пропущенным через коррупционные «прокладки» газом из РФ. Украинцам новые власти объяснили, что переплачивать необходимо за «независимость». Такие же объяснения вполголоса и намёками слышат и белорусы.

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Отъём собственности «Транснефти» в Белоруссии осуществляется по иной схеме, чем у «Газпрома» в 2020 году. Рейдерский захват ОАО «Белгазпромбанк» с установлением нового правления фактически Нацбанком был осуществлён под предлогом криминального расследования. В случае УП «Запад-Транснефтепродукт» такой предлог выглядит откровенно нелепо, хотя нелепости, фальсификации и откровенно бандитские методы никогда не были для белорусских госорганов непреодолимым препятствием.

Чиновники и силовики Белоруссии размялись на «Белгазпромбанке» и наверняка применят опыт в дальнейшем. Москва не продемонстрировала активной защиты собственности «Газпрома», что вдохновило минских друзей и партнёров на развитие успеха. Поэтому следующей жертвой «Транснефть» стала вполне закономерно.

Transneft.ru ПАО «Транснефть»

«Запад-Транснефтепродукт» необходим госконцерну «Белнефтехим» для осуществления планов поставок нефтепродуктов в направлении Украины и Евросоюза. Лукашенко не желает обсуждать эти планы с «Транснефтью» — он желает общаться напрямую с российским президентом.

На протяжении многих лет Лукашенко успешно торговал политическими заложниками и не только политическими. В обмен на уступку в созданном им же конфликте белорусский политик попросит о как бы ответных услугах.

Нефть и газ — не просто основные экспортные продукты, хотя их доля в российской внешней торговле постепенно снижается. Они также источник пополнения бюджета и важный фактор для развития других отраслей промышленности, напрямую влияют на состояние государственных финансов и сектора услуг.

Руководство Белоруссии стремится просто осуществлять контроль, но осуществлять тотальный контроль нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на своей территории. Впрочем, как и других стратегически важных объектов инфраструктуры.

Логика белорусского тоталитаризма и практика госуправления показывают, что Лукашенко считает лучшей формой контроля прямое владение. Демин нисколько не драматизирует, указывая на перспективу национализации УП «Запад-Транснефтепродукт».

Лукашенко периодически поднимает вопросы приватизации и национализации. Осенью он предупредил о перспективе национализации «Белгазпромбанка», и «Газпром» пошёл на уступки.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером

Атака на белорусский актив «Транснефти» — это ещё и давление на «Газпром» как на совладельца российского оператора. Лукашенко фактически стремится поставить под свой контроль самую крупную в мире нефтепроводную компанию, осуществляющую трансконтинентальную перевалку нефти.

Транснефть обеспечивает транзит из Казахстана, который не соглашается на желаемый правительством Белоруссии дисконт. Она также обеспечивает перевалку через порт Усть-Луга, используя который Лукашенко намерен выполнить своё обещание и показать прибалтийским правительствам «настоящие санкции».

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Совмин Белоруссии не первый год пытается выполнить поручения Лукашенко и создать инфраструктуру по замещению российской нефти «альтернативной» именно по трубопроводному транспорту. Поставки цистернами по железной дороге не только дороги, но также малопривлекательны по другим факторам, в частности — объёмам.

Стремясь решать проблему минимизации российского влияния комплексно, в Белоруссии строятся новые трубопроводы, призванные обеспечивать импорт нефти из Прибалтики, Польши и Украины с поставками на эти рынки нефтепродуктов. Идея третьего НПЗ развития не получила, вместо этого наращивались объёмы переработки российской нефти на комплексах в Мозыре и Новополоцке.

Вкупе с решением проблем с замещением российской нефти и бесконтрольности экспорта, возможно, Минск попробует принудить Москву к снижению тарифов РЖД и другим уступкам. Тарифы могут не снижаться — правительство РФ на примере нефтяных поставок уже знает, как решить эту проблему на примере спора по нефтяной «премии» — за счёт перечисления «компенсации» напрямую в Минск.

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Gazprom.ru Владимир Семашко и Алексей Миллер

Возможно, вместе с решением комплекса вопросов по нефти и нефтепродуктам Минск пожелает убить одним выстрелом и третьего зайца — добиться понимания своей необходимости в замещении российского газа. После полного ввода построенной на российский кредит БелАЭС необходимость в газовых поставках намного снизится. Однако для белорусских бизнесменов, включая госкомпании, сохранится привлекательность переработки газа с последующим экспортом. Продукция белорусского комплекса «Гродно Азот» по-прежнему приносит хорошую экспортную выручку.

Вряд ли можно считать совпадением состоявшиеся именно сейчас переговоры главы Газпрома Алексея Миллера с белорусским послом — наделённым полномочиями вице-премьера Владимиром Семашко. Бывший куратор нефтегазовых переговоров в правительстве Белоруссии был поставлен во главе дипмиссии с главной функцией обеспечения максимальных уступок с российской стороны.

Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии может выйти на новый виток. Формальный повод понятен. Непонятно, будет ли Москва и дальше делать вид, что «ничего такого» не происходит, что надо говорить только о хорошем и не искать поводов для конфликтов в прошлом, по привычке поступаясь и на этот раз российскими национальными интересами.

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