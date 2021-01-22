Брюссель, , 16:48 — REGNUM В 2020 году большее влияние на экономику Белоруссии оказало падение ВВП основного торгового партнёра — России. Об этом говорится в опубликованном 22 января докладероссийского «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА).

«Свою лепту внесли также обострившиеся нефтяные споры с РФ и рост политической напряженности в Белоруссии. Зависимость экономики страны от внешних факторов выражена в большей степени, чем у России и Казахстана, что подтверждается величиной внешнеторгового оборота относительно размеров экономики. В 2019 году внешнеторговый оборот Белоруссии составил 134% ВВП по сравнению с 40% в России и 54% в Казахстане», — отметили эксперты агентства.

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По их оценкам, в 2021 году восстановительный рост ВВП России и Казахстана приведёт к стабилизации уровня прямого государственного долга (20−22% ВВП в России и 26−27% ВВП в Казахстане). В Белоруссии рост ВВП в 2021 году составит 0,5% при дефиците бюджета на уровне около 2−3% ВВП, в связи с чем госдолг в стране увеличится до 46% ВВП, считают в АКРА.

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