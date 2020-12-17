В Ростовской области протестируют систему оповещения и информирования населения. Запуск сирен состоится перед началом большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, 17 декабря, передаёт ИА REGNUM.
Большая пресс-конференция Путина пройдёт без плакатов
Журналисты, которые будут присутствовать на 16-й по счёту большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, не смогут использовать плакаты, чтобы привлечь внимание к себе. О таком запрете напомнили в пресс-службе Кремля.
На Алтае пресс-конференцию Путина считают мотивирующей для чиновников
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина всегда имеет огромный резонанс. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия»:
Путин решит ряд вопросов в «ручном режиме» — мнение
В рамках большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдёт в режиме видеоконференции 17 декабря, будет решена часть проблем, волнующих жителей страны. Такими ожиданиями с корреспондентом ИА REGNUM поделился руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.
Свердловским чиновникам поручили следить за пресс-конференцией Путина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам регионального правительства и главам муниципальных образований отслеживать ход пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
«Ожидаемо, что по итогам такого прямого диалога глава государства даст поручения, в том числе касающиеся регионов», — сказал Куйвашев на заседании правительства.
Чиновникам следует внимательно смотреть пресс-конференцию, а также оперативно реагировать по всем появляющимся поручениям, уточнил губернатор.
Большинство жителей РФ — 81% — знают или слышали о пресс-конференции Владимира Путина. Об этом сообщает ВЦИОМ. Точную дату назвали 52%.
Смотреть выступление в прямом эфире планируют 32% россиян, чаще в возрасте от 60 лет — 59%. Еще 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления.
Большая пресс-конференция президента — важное событие в политической жизни страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Сегодня депутаты Государственной думы будут смотреть пресс-конференцию президента РФ Владимира Владимировича Путина», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.
Толстой уверен, что Путину зададут вопрос о дистанционном обучении
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») ожидает, что вопрос о дистанционном обучении будет задан главе государства на пресс-конференции.
В Госдуме предложили меры реагирования РФ на захват граждан за границей
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») подготовил два вопроса президенту РФ Владимиру Путину.
Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Владимиром Жириновским поинтересуются у президента РФ Владимира Путина о сроках строительства парламентского центра.
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КПРФ задаст вопросы Путину: министры, цены, «дистанционка» и «Массандра»
Депутаты фракции КПРФ направили президенту РФ Владимиру Путину вопросы на пресс-конференцию, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Как сообщает РИА Новости, во время пресс-конференции часть журналистов будет находиться в одном зале с Владимиром Путиным в Ново-Огарёво.
На первой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась в 2001 году, было аккредитовано более 500 журналистов. В 2019 году это число достигло рекордной отметки — 1895 сотрудников СМИ.
Журналисты Оренбурга просят Путина спасти гагаринскую лётку
В Оренбурге журналисты просят президента России Владимира Путина спасти здание лётного училища, в котором учился первый космонавт мира Юрий Гагарин. Они обратились к главе государства с видеообращениями.
Как пишет «Оренбург медиа», свои обращения записали редакции четырёх СМИ. Они обращают внимание президента на то, что здание уже много лет разрушается. По их словам, в год 60-летия со дня полёта Гагарина спасение объекта сало бы для Оренбурга лучшим подарком.
Самой короткой по времени была первая большая пресс-конференция Владимира Путина, которая состоялась в 2001 году: она продлилась 1 час 35 минут. Самой же длинной стала пресс-конференция 2008 года: тогда российский лидер общался со СМИ 4 часа 40 минут.