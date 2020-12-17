Президент РФ Владимир Путин проводит 17 декабря очередную большую пресс-конференцию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований мероприятие пройдёт в необычном формате — в режиме видеоконференции. Журналисты федеральных и иностранных СМИ будут работать в Центре международной торговли в Москве, а представители региональной прессы — на спецплощадках своих регионов: все они смогут задать вопросы находящемуся в своей резиденции в Ново-Огарёве российскому лидеру по конференц-связи в онлайн-режиме.

Пресс-конференция также включает в себя элементы прямой линии с главой государства: рядовые граждане смогут отправить свой вопрос Путину через специальные сайт и мобильное приложение.

Как ожидается, будут затронуты вопросы, связанные с пандемией коронавируса, работой медиков и образовательных учреждений, динамикой роста цен на продукты питания, и многие другие.

Текстовую трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина ведёт ИА REGNUM.

Пресс-конференция президента России Владимира Путина. Иван Шилов (с) ИА REGNUM