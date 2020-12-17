17 Декабря
 
10:23

В Ростовской области протестируют систему оповещения и информирования населения. Запуск сирен состоится перед началом большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, 17 декабря, передаёт ИА REGNUM.

10:23

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в 2019 году. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:21

Большая пресс-конференция Путина пройдёт без плакатов

Журналисты, которые будут присутствовать на 16-й по счёту большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, не смогут использовать плакаты, чтобы привлечь внимание к себе. О таком запрете напомнили в пресс-службе Кремля.

10:03

На Алтае пресс-конференцию Путина считают мотивирующей для чиновников

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина всегда имеет огромный резонанс. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия»:

«Надеюсь, что в ходе пресс-конференции будет освещено множество самых разнообразных вопросов, касающихся всех сфер жизни — от внешней политики до здравоохранения. Это, в свою очередь, будет иметь мотивирующее значение для чиновников всех уровней. Подобные мероприятия в нашей стране всегда имеют огромный резонанс и немалым образом способствуют оптимальному разрешению самых проблемных ситуаций».
9:56

Путин решит ряд вопросов в «ручном режиме» — мнение

В рамках большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдёт в режиме видеоконференции 17 декабря, будет решена часть проблем, волнующих жителей страны. Такими ожиданиями с корреспондентом ИА REGNUM поделился руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

9:41

Свердловским чиновникам поручили следить за пресс-конференцией Путина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам регионального правительства и главам муниципальных образований отслеживать ход пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

«Ожидаемо, что по итогам такого прямого диалога глава государства даст поручения, в том числе касающиеся регионов», — сказал Куйвашев на заседании правительства.

Чиновникам следует внимательно смотреть пресс-конференцию, а также оперативно реагировать по всем появляющимся поручениям, уточнил губернатор.

9:41

Большинство жителей РФ — 81% — знают или слышали о пресс-конференции Владимира Путина. Об этом сообщает ВЦИОМ. Точную дату назвали 52%.

Смотреть выступление в прямом эфире планируют 32% россиян, чаще в возрасте от 60 лет — 59%. Еще 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления.

9:41

Большая пресс-конференция президента — важное событие в политической жизни страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня депутаты Государственной думы будут смотреть пресс-конференцию президента РФ Владимира Владимировича Путина», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

9:26

Толстой уверен, что Путину зададут вопрос о дистанционном обучении

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») ожидает, что вопрос о дистанционном обучении будет задан главе государства на пресс-конференции.

9:24

В Госдуме предложили меры реагирования РФ на захват граждан за границей

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») подготовил два вопроса президенту РФ Владимиру Путину.

9:22

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Владимиром Жириновским поинтересуются у президента РФ Владимира Путина о сроках строительства парламентского центра.

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9:21

КПРФ задаст вопросы Путину: министры, цены, «дистанционка» и «Массандра»

Депутаты фракции КПРФ направили президенту РФ Владимиру Путину вопросы на пресс-конференцию, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

9:10

Как сообщает РИА Новости, во время пресс-конференции часть журналистов будет находиться в одном зале с Владимиром Путиным в Ново-Огарёво.

8:54

На первой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась в 2001 году, было аккредитовано более 500 журналистов. В 2019 году это число достигло рекордной отметки — 1895 сотрудников СМИ.

8:23

Президент России Владимир Путин на расширенной пресс-конференции для российских и иностранных журналистов в 2001 году. Фото: kremlin.ru

8:08

Журналисты Оренбурга просят Путина спасти гагаринскую лётку

В Оренбурге журналисты просят президента России Владимира Путина спасти здание лётного училища, в котором учился первый космонавт мира Юрий Гагарин. Они обратились к главе государства с видеообращениями.

Как пишет «Оренбург медиа», свои обращения записали редакции четырёх СМИ. Они обращают внимание президента на то, что здание уже много лет разрушается. По их словам, в год 60-летия со дня полёта Гагарина спасение объекта сало бы для Оренбурга лучшим подарком.

7:52

Самой короткой по времени была первая большая пресс-конференция Владимира Путина, которая состоялась в 2001 году: она продлилась 1 час 35 минут. Самой же длинной стала пресс-конференция 2008 года: тогда российский лидер общался со СМИ 4 часа 40 минут.