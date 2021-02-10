Минск, , 17:37 — REGNUM Официальный Минск дискриминирует бизнес российских компаний и вскоре может отнять их активы через национализацию. Об этом 10 февраля заявил советник президента «Транснефти» и пресс-секретарь госкомпании Игорь Демин.

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«Возможный переход УП «Запад-Транснефтепродукт» из собственности Российской Федерации в собственность Республики Беларусь приведет к существенным финансовым потерям Российской Федерации (на текущий момент стоимость активов предприятия — 6,7 млрд рублей)», — сообщил он «Интерфаксу», оценивая возможные потери от действий госорганов Белоруссии.

Демин сообщил также, что с 1 января 2020 года в Белоруссии ставка налога на прибыль увеличена с 18% до 50%, а также был введён экологический сбор на ежегодную сумму около 80−90 млн рублей в 2021—2024 годах. При этом объёмы перекачки нефтепродуктов снижены с 6 млн тонн в 2019 году до планируемых 3,4 млн т ежегодно в 2021—2024 годах.

Всё это, акцентировал внимание Демин, указывает на дискриминацию и целенаправленное изъятие средств, необходимых для эксплуатации мощностей и инвестиций в развитие. В частности, под действие нового белорусского экологического налога попадает только «Запад-Транснефтепродукт» (белорусский актив российского ПАО «Транснефть»), так как он не распространяется на транспортировку нефти и нефтепродуктов белорусского происхождения, а также нефти, транспортируемой по территории республики с территории Украины и из Польши.

Деятельность компании искусственно вгоняют в убыточность: в 2021—2024 годах будет убыток может составлять ежегодно по 700−800 млн рублей, а выход на дефицит денежных средств в размете 1,5 млрд рублей может толститься в конце 2024 года. Усиленные проверки деятельности предприятия проводят КГБ, КГК, МВД, а также таможенники, налоговики, представители минприроды. Ими направлено полторы сотни различных запросов и оказывается психологическое давление.

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