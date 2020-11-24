Минск, , 14:22 — REGNUM Газпром может рассчитывать на сохранение своей собственности в Белоруссии — захваченного белорусскими силовиками ОАО «Белгазпромбанк». Об этом 24 ноября заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом руководителя временной администрации банка Надежду Ермакову.

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«Поскольку государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил, что банк должен работать. Зачем его уничтожать?», — рассказал Лукашенко.

Он также заявил: «Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем все, для того чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству», — заявил Лукашенко.

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По его словам, некая «белорусская сторона» предложила российским и другим акционерам «Белгазпромбанка» (белорусскому Госкомимуществу принадлежат 0,097% акций, остальные — у газпромовских структур) совместно работать в этом банке. Предвидя сохранение нынешней ситуации, Лукашенко сказал: «Не хотят работать — не надо. Значит, мы будем работать сами. В трудный период мы поддержали банк, восстановили его, поддержали ликвидность, восстановили его работоспособность. Я думаю, мы справимся, не такая это большая проблема».

Сославшись на некие данные «различных докладов и отчетов о деятельности банка» Лукашенко сообщил, что рейдерски захваченная газпромовская «дочка» в Белоруссии демонстрирует стабильную работу. При этом он отметил: «Банк даже получил за это время сверхплановую прибыль. Это хороший сигнал, хотя вопросы бизнеса еще остро стоят, бизнес не полностью восстановлен. И это не связано с той политикой, которую мы проводим здесь, внутри. Это связано с той политикой, которую проводят партнеры».

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По словам Лукашенко, Ермакова «смогла стабилизировать ситуацию в Белгазпромбанке», сообщает президентская пресс-служба.

Напомним, рейдерский захват собственности Газпрома в Белоруссии произошло летом 2020 года в разгар президентской кампании, когда Александр Лукашенко эксплуатировал националистическую риторику и стремился победить «пророссийского кандидата». Таковым был выбран белорусский националист Виктор Бабарико, ушедший весной с должности председателя правления «Белгазпромбанка» ради участия в выборах. Его не допустили даже до регистрации кандидатом и 18 июня арестовали вместе с сыном — главой избирательного штаба Эдуардом Бабарико, поместив в СИМЗО КГБ.

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Кроме того, белорусские силовики арестовали шесть из девяти членов правления «Белгазпромбанка», в том числе и.о. председателя правления. Были вскрыты банковские ячейки и изъята конфиденциальная информация клиентов. Был наложен арест на картинную галерею банка, которую власти Белоруссии по непонятным причинам вывезли. Без одобрения Газпрома было назначено новое правление «Белгазпромбанка» во главе с прославившейся девальвациями и другими подобными деяниями экс-главой Нацбанка Надеждой Ермаковой, которую Лукашенко до этого возвысил — как и многих других своих провинциальных земляков.

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