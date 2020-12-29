Минск, , 16:43 — REGNUM Подписаны контракты со всеми крупными поставщиками нефти Белоруссии. Об этом 29 декабря заявил председатель совета министров постсоветской республики Роман Головченко.

Во время посещения госмонополиста ОАО «Беларуськалий» он заявил, что в 2020 году «будет поставлен рекорд по объему добычи хлоркалия» — сырья для калийных удобрений. Наряду с нефтепродуктами они играют важную роль в экспорте и получении валютной выручки.

Нефтепродукты тоже будут производиться на экспорт, заверил Головченко. По его словам, подписаны контракты с основными поставщиками нефти на оба белорусских НПЗ.

Совмин Белоруссии, сообщил Головченко, больше не настаивает на перечислении из бюджета России в бюджет Белоруссии пресловутой «компенсации» за якобы потери от неравенства цен на энергоносители в двух государствах. Как сообщает белорусское госинформагентство БелТА, «этот механизм был частью более широкого пакета договоренностей и его продление не предусматривалось на 2021 год».

Головченко заявил: «Межбюджетный трансферт был разовой акцией, если так можно ее назвать. Ее продление не предусматривалось на будущие годы. В принципе, мы хотим уходить от любого рода трансферов в межгосударственных отношениях. Это не очень рыночный инструмент».

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Напомним, в конце 2019 года Александр Лукашенко сорвал переговоры по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства. При этом он запретил подписывать контракты с российскими поставщиками нефти и газа, поставив белорусские НПЗ на грань краха.

Лукашенко распорядился начать поставки «альтернативной нефти», переплачивая за демонстрацию «нефтяной независимости» от России. Нефть поставлялась из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США. Кроме того, белорусский госконцерн «Белнефтехим» перекупал российскую нефть, проданную в третьи страны с вывозной экспортной пошлиной.

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