Москва, , 12:32 — REGNUM Вице-премьер России Александр Новак заявил, что уже в 2021 году может быть подписано соглашение о перенаправлении части экспорта нефти Белоруссии из Литвы в российские порты на Балтике. Об этом Новак заявил в интервью телеканалу РБК.

«Я думаю, что это вполне возможно и в 2021 году в части объемов с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые вырабатываются между компаниями», — рассказал Новак.

Напомним, что после выборов президента Белоруссии в августе 2020 года, когда официально одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко, белорусская прозападная оппозиция начала акции протестов, перерастающие в столкновения с силовиками. Страны Запада поддержали оппозицию и испортили тем самым отношения с Лукашенко. В качестве одной из ответных мер президент Белоруссии заявил о возможности отказа экспорта нефти и нефтепродуктов из Белоруссии через порты Прибалтики, в частности, Литвы. Он также объявил о возможности перенаправления экспорта через российские порты на Балтийском море.

Парадокс ситуации заключается в том, что у Белоруссии нет собственной нефти. Черное золото поставляется в Белоруссию из России. Часть его белорусская сторона просто перепродает, а другую часть перерабатывает в топливо и другую нефтехимию на двух нефтеперерабатывающих заводах, доставшихся Белоруссии от Советского Союза.

То есть Россия будет продавать Белоруссии нефть по относительно льготным ценам, та будет перепродавать ее другим странам через российские же порты, или перерабатывать, а затем продукты переработки снова продавать через российские порты.