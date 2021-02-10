Число выявляемых в России новых случаев заражения коронавирусом продолжает снижаться. 9 февраля было выявлено 14 494 случая — это минимум с 17 октября 2020 года. При этом во всех регионах продолжается прививочная кампания.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На таком фоне власти целого ряда субъектов Федерации смягчают ранее установленные ограничения. Это процесс начался раньше, но в феврале 2021 года он, очевидно, ускоряется. Прежде всего отменяются ограничения, связанные с работой общепита, социальных учреждений, отделов ЗАГС.

При этом стоит отметить, что в некоторых регионах власти со смягчением режима не спешат. Отчасти это связано с отсутствием кардинального улучшения статистики; отчасти — с желанием перестраховаться.

Дарья Антонова ИА REGNUM Закрытый в период пандемии фитнес-центр

Социальные учреждения и ярмарки

В Саратовской областиснятыограничения на работунекоторыхсоциальных организаций. Возобновляется оказание услуг в стационарной форме в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, в отделении «Мать и дитя» социально-оздоровительного центра «Лазурный», в центре адаптации и реабилитации инвалидов. Учреждения могут приступать к работепри условии соблюдений санитарных требований.

Глава Крыма Сергей Аксёновсообщил, что в случае сохранения благоприятной эпидемиологической обстановки оставшиеся меры ограничениямогут быть снятык 1 марта. Масочный режим при этом предполагается сохранить до конца 2021 года. Если не будет ухудшения ситуации, то к работе разрешат вернуться в том числе и предприятиям по «организации досуга», рассказал Аксёнов.

Власти Республики Алтай разрешили открыть муниципальные ярмарки во всех районах, за исключением столицы— Горно-Алтайска (там она останетсяпод запретом из-за ограничений на проведение массовых мероприятий). Ярмарки разрешено проводить с соблюдением противоэпидемических правил, включаясоциальную дистанцию и масочный режим. Такжеразрешено возобновить работу в очном режиме организациям дополнительного образования(для групп до десяти человек), а также тренировкив спортивных организацияхдля групп до 20 человек.

В Хабаровском крае ограничения в социальных учреждениях, которые действуютуже 10 месяцев, планируют снять с марта 2021 года. До этого времени в домах-интернатах будет проходить вакцинация постояльцев и персонала, работающего вахтовым методом. Открывать все учреждения в один деньнеразумно, снятие ограничений должно быть постепенным, отметил министр социальной защиты населения края Александр Дорофеев.

Mzur.ru Вакцинация

Общепит и ЗАГС

Кроме того, хабаровские власти разрешилиучреждениям общепитаработать после полуночи, при этом сохраняютсятребования по соблюдению масочного режима и рассадке посетителей. Показатели по заболеваемости снижаются, объёмы тестирования не сокращаются, идеткампания по вакцинации жителей, принимаемыемерыи дисциплинированность большинствагражданпозволяют «постепенно снимать запреты», отметил врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

В Чувашии режим работы предприятий общественного питания продлили на два часа. Ранее онимоглипринимать посетителейдо 23 часов, теперь — до 1 часа ночи.

Ограничения по времени работы общепита сняты в Томской области— ранеекафе и рестораныимели правобыть открытымидополуночи. Глава региона СергейЖвачкин полагает, чтоэпидобстановка позволяет принять такое решение. Смягчая ограничения, власти шли навстречу не только бизнесу, но и студентам — с 8 февраля вузы возобновили очное обучение, «а студенты привыкли жить в студенческой столице страны полноценной жизнью», отметил губернатор. При этом учреждениям общепитапредписанострого соблюдать установленные санитарные правила.

В Удмуртии ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров и театров снимутс 12 февраля. Будет разрешенопроведение массовых спортивных мероприятий для гражданнестарше 65 лет. При этомнаполняемость спортивных залов недолжнапревышать 50%. Кроме того, на церемонии бракосочетанияв ЗАГСах республикисмогут теперь присутствовать до 20 гостей.

В ЗАГСах Приамурья на церемонияхторжественной регистрации браковразрешили присутствие до семи человек: помимо новобрачных — фотографу и близким родственникам. Такой режимбудет действоватьдо полного снятия всех ограничений.

Дарья Драй ИА REGNUM Свадьба

ВЗабайкальском крае участников и гостей церемониирегистрации бракаможет быть до 10, включая жениха и невесту. Прием гражданв ЗАГСахвозвращается к штатному режиму(с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил), азаявления на государственную регистрацию актов гражданского состоянияможно подать теперь не толькочерез портал госуслуг, но и очно.

В Москве ЗАГСыи дворцы бракосочетания ужевернулись кполноценномурежиму работы. Дляихпосещения не требуется предварительная запись. Снято ограничение по количеству гостей на церемониях. При этом в мэрии просят посетителей ЗАГСовне забывать о необходимостииспользовать средства защиты.

Самоизоляция и стадионы

В Дагестане отменилирежим самоизоляциидля лиц старше 65 лет, которыйдействовал с начала весны 2020 года. Остальные ограничения сохраняются, рассказалврио главы региона Сергей Меликов. Впоследние недели в Дагестанеснижаетсяприрост новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, ноговорить о полной стабильностирано, отметил он.

В Новгородской области режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет носит теперь рекомендательный характер. Кроме того, норма о переводе работников на дистанционный режим также перестала быть обязательной. Также власти региона снялизапрет на нахождение подростков в торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителейи увеличили максимальное числогостей на торжественной регистрации брака до десяти.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пожилая женщина в медицинской маске

ВОренбургской области сняты ограничения по заполняемости залов и стадионов на спортивных соревнованиях, отменён запрет на проведение массовых мероприятий в актовых и зрительных залах любых организаций, разрешено(с ограничениями по продолжительности) проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Дню воинов-интернационалистов. Все массовые мероприятиядолжны проходитьпри соблюдении безопасной дистанции и использованиисредств индивидуальной защиты.

В Кузбассе уже отменены почти все ограничения — за исключением режима самоизоляции для пожилых граждан, масочного режима и необходимости соблюдать санитарную дистанцию. Кинотеатры могут собирать полные залы, учреждения общепита — проводить банкеты. Перевод 30% сотрудников на удаленный режим работы перестал быть обязательным. И даже штаб по борьбе с коронавирусом местные власти решили переименовать: теперь он будет называться«штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса».

С самым же ярким заявлением выступил глава Подмосковья Андрей Воробьев. Врегионесняты почти все ограничения, и Подмосковье, по его словам, уже «фактическивернулось к нормальной жизни».

Масочный режим

В Удмуртии с 12 февраля отменяется обязательное ношение масок, которые, без сомнения, стали символом пандемии коронавируса. Об отмене обязательного масочного режима заявил глава республики Александр Бречалов во время прямого эфира, в котором он отвечал на вопросы жителей. Ношение масок — теперь только рекомендательная мера.

На аналогичный ход решился и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он объявил, что в республике отменяется обязательное ношение защитных масок. При этом власти все равно настоятельно рекомендуют их носить, особенно тем, кто входит в группы риска или еще не перенес коронавирусную инфекцию.

Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») решил не отставать и заявил сегодня, что пора «раскачивать болото» и отменять обязательное ношение защитных масок по всей стране.