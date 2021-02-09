Кемерово, , 11:25 — REGNUM В Кемеровской области собираются переименовать оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом на расширенном заседании координационного совета парламента региона сообщил спикер Вячеслав Петров.

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«Ситуация в регионе стабильная. Сегодня в очередной раз менее 100 новых случаев заражения, — цитирует Петрова «Газета Кемерова». — Штаб по борьбе с коронавирусом, как заявил губернатор Кузбасса, планируется преобразовать и переименовать в штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса и социально значимых инфекционных заболеваний в Кузбассе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на сегодня, 9 февраля, в Кемеровской области выявлено 30 317 случаев заражения коронавирусом, 28 867 человек выздоровели, 538 пациентов скончались.

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