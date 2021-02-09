Москва, , 12:10 — REGNUM В Москве ЗАГСы вернулись к прежнему режиму работы, сняв антиковидные ограничения. Об этом 9 февраля сообщили в оперативном штабе города.

«Улучшающаяся эпидемиологическая ситуация позволяет нам постепенно снимать и послаблять ограничения в городе. К обычному режиму работы возвращаются и столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания», — приводят в телеграм-канале штаба слова вице-мэра города Анастасии Раковой.

В частности, для посещения учреждений не требуется предварительная запись, снято ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях.

Ракова попросила не забывать о необходимости использовать средства защиты.