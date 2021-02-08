Красногорск, , 12:48 — REGNUM В Подмосковье сняты почти все ограничения, и регион фактически вернулся к нормальной жизни. Об этом 8 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Что касается ограничений, часто задают вопрос, когда они закончатся. По сути, все ограничения сняты. Массовые мероприятия — остались ограничения, но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать с соблюдением стандартов», — заявил Воробьев.

По его словам, жизнь в Подмосковье возвращается в штатный режим работы. При этом ключевое значение для жизни имеет экономика.

«Потому что от экономики зависит реализация планов, которые перед нами ставят жители», — сказал Воробьев.

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